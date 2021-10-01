Adıyaman’da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Adıyaman’da, iki şahıs arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Altınşehir mahallesi Safvan Bin Muattal Öğrenci Yurdu yakınlarında H.T., ile A.Ç., isimli 2 şahıs arasında henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Meydana gelen kavgada H.T., isimli şahıs, vücuduna aldığı bıçak darbeleri sonucu yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. H.T’yi bıçaklayarak yaralayan A.Ç., isimli şahıs ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

iha