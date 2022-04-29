Adıyaman’da, ‘Bayramınız kemerli olsun’ uygulaması

Ramazan Bayramı süresince trafikte emniyet kemeri kullanımının önemine dikkat çekmek ve farkındalığın artırılmasına yönelik İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan “Bayramınız kemerli olsun” emniyet kemeri denetimi yapıldı.

Bayram süresince yaşanacak yoğunluk neticesinde trafikte oluşabilecek olumsuzluklara dikkat çekmek adına İçişleri Bakanlığı koordinesinde yurt genelinde eş zamanlı olarak başlatılan "Bayramınız kemerli olsun” uygulaması dolayısıyla Adıyaman’da da emniyet kemeri kontrolü gerçekleştirildi.

Denetim çerçevesinde Adıyaman merkez Karayolları Kavşağında Vali Mahmut Çuhadar, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt ve trafik ekiplerinin katılımı ile emniyet kemeri uygulaması yapıldı.

Vali Çuhadar, trafik ekiplerince durdurulan araçlarda sürücülerle sohbet ederek trafikte can güvenliğine ve emniyet kemeri kullanımına dikkat edilmesi yönünde uyarılarda bulunarak, sürücülere mutlaka emniyet kemeri takma alışkanlığı edinmelerini istedi.

Vali Mahmut Çuhadar, emniyet kemeri denetimi sırasında sürücülere kampanya ile ilgili bilgilendirici broşürler dağıttı.

Kampanyanın içeriği ile ilgili açıklamalarda bulunan Vali Mahmut Çuhadar, “Bugün İçişleri Bakanlığımız tarafından emniyet kemerinin kullanımının önemine dikkat çekmek ve trafik güvenliğine dair farkındalığın artırılmasına yönelik Türkiye’nin 81 ilinde eş zamanlı olarak başlatılan ’Bayramınız kemerli olsun’ trafik kampanyasını gerçekleştiriyoruz. Bu kampanya ile ilgili emniyet ve jandarma ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlarımızın bayram sevincinin acı ve hüzne dönüşmemesi için bayram süresince emniyet ve jandarma ekiplerimiz il genelinde geceli gündüzlü denetimler gerçekleştirecek. Jandarma ve emniyet ekiplerimizce alınan tüm tedbirler ve gerçekleştirilen uygulamalar vatandaşlarımızın mübarek Ramazan Bayramını sağlık ve huzur içinde geçirmeleri içindir. Bizler de proje çerçevesinde vatandaşlarımızın farkındalığını artırmak için çaba gösteriyoruz. Dünya istatistiklerine göre yaralamalı trafik kazalarında emniyet kemerinin takılı olması durumunda yüzde 60, ölümlü trafik kazalarında ise yüzde 45 oranında azalıyor. Vatandaşlarımızın sağlıklı bir yaşam sürmeleri devlet olarak bizim için önemlidir. Bundan dolayı emniyet kemerinin önemine dikkat çekmek ve farkındalığı artırmak için ekiplerimizle birlikte devamlı sahada olacağız. Bütün Adıyamanlı hemşerilerime sağlıklı ve güvenli yolculuklar diliyor, Ramazan Bayramı dolayısıyla ilimizin her noktasında fedakârca ve sabırla görev yapan tüm güvenlik güçlerimize teşekkür ediyor, kendilerine ve ailelerine hayırlı bayramlar diliyorum” diye konuştu.

iha