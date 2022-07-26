Galeriler Yazarlar
Adıyaman 35
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.543,08
ALTIN
985,84
DOLAR
17,85
STERLİN
21,47
EURO
18,13

Adıyaman’da bal fiyatları açıklandı

Adıyaman Arıcılar Birliği Başkanı Mehmet Yaşar Yiğit, hem üreticiyi hem de tüketiciyi memnun edecek fiyatları belirlediklerini söyledi.

26 Temmuz 2022 Salı 13:05
12 Okunma
Adıyaman’da bal fiyatları açıklandı

Adıyaman Arıcılar Birliği Başkanı Mehmet Yaşar Yiğit, hem üreticiyi hem de tüketiciyi memnun edecek fiyatları belirlediklerini söyledi.

Adıyaman Arıcılar Birliği Başkanı Mehmet Yaşar Yiğit, arıcılık faaliyetlerinde girdinin yüksek olmasından dolayı fiyatların arttığını ancak, hem üreticiyi hem de tüketiciyi memnun etmeye yönelik bir fiyat politikası içerisine girdiklerini kaydetti.

Bu yıl ki bal fiyatlarını açıklayan Mehmet yaşar Yiğit, “Adıyaman Arıcılar Birliği olarak bin 460 üyemiz 74 bin 154 kovanla arı ürünleri üretim faaliyetini gerçekleştiriyor. Adıyaman yaylalarında ki çiçek florasını değerlendirip, çiçeklerdeki nektar arılarımız tarafından toplanarak ülkemizin ve Adıyaman’ımızın ekonomisine katkıda bulunmaktayız. Adıyaman’da birçok aile arıcılık faaliyetini yaparak geçimlerini sağlamaktadır. Arıcılar olarak temel amacımız şifa kaynağı olan balı doğal yaylalarda üretip tüketicilerimize sunmaktır. Üretiminde belli zorluklar bulunuyor. Adıyaman Arı Yetiştiricileri Birliği olarak yaşanan ekonomik sıkıntılardan arıcılık sektöründe üretim yapan arıcılarımızda olumsuz yönde etkilendi. Akaryakıt fiyatlarının yüksek olması, arıcılıkta kullanılan malzemelerin fiyatında artışın olması ve en önemlisi de bu sene bal rekoltesinin çok düşük olması arıcılarımızı olumsuz yönde etkiledi. Maliyetlerin artması bal fiyatlarına yansıyacaktır. Üreticilerimizle yaptığımız görüşmeler sonucunda hem üreticileri hem de tüketicileri memnun edecek bal fiyatını belirledik. Adıyaman Arı Yetiştiricileri Birliği’nin 2022 yılı için belirlediği bal fiyatlarının kilosu, süzme çiçek bal 200 TL, petek çiçek bal 230 TL, karakovan çiçek bal 300 TL, sertifikalı organik bal fiyatları ise süzme çiçek bal 250 TL, petek çiçek bal 280 TL, karakovan çiçek bal 350 TL olarak belirledik. Belirlediğimiz fiyat hem üreticilerimize, hem de tüketicilere hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Kaynak: iha
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adıyaman’da rütbe terfi töreni düzenlendi
Adıyaman’da rütbe terfi töreni düzenlendi
Adıyaman’daki anız yangını korkuttu
Adıyaman’daki anız yangını korkuttu
Kıbrıs Gazisi Eraslan’a son görev
Kıbrıs Gazisi Eraslan’a son görev
Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı
Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı
Belediyeler birliği toplantısı Samsat’ta yapıldı
Belediyeler birliği toplantısı Samsat’ta yapıldı
Vali Mahmut Çuhadar, YKS il birincisini ödüllendirdi
Vali Mahmut Çuhadar, YKS il birincisini ödüllendirdi
Kız kardeşim Projesi tamamlandı
Kız kardeşim Projesi tamamlandı
Adıyaman’da, yasa dışı bahis denetimi yapıldı
Adıyaman’da, yasa dışı bahis denetimi yapıldı
Tarihi alana gelişi güzel atılan çöpler tepkilere neden oluyor
Tarihi alana gelişi güzel atılan çöpler tepkilere neden oluyor
Sulama havuzuna düşen inek kurtarıldı
Sulama havuzuna düşen inek kurtarıldı
Başkan Aydın: “Sadece seçimlerde değil sürekli sahadayız”
Başkan Aydın: “Sadece seçimlerde değil sürekli sahadayız”
Adıyaman’da uyuşturucuya geçit yok
Adıyaman’da uyuşturucuya geçit yok
Odunluk yangını korkuttu
Odunluk yangını korkuttu
Petrol Caddesinde kavşak ve refüj düzenleme çalışması
Petrol Caddesinde kavşak ve refüj düzenleme çalışması
Doğa Kolejinde Satranç Turnuvası
Doğa Kolejinde Satranç Turnuvası
Rektör Turgut, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutladı
Rektör Turgut, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutladı
Başkan Harıkçı, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutladı
Başkan Harıkçı, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutladı
Milletvekili Tutdere, mevsimlik işçilerin sorunlarını dile getirdi
Milletvekili Tutdere, mevsimlik işçilerin sorunlarını dile getirdi
Başkan Kıymaz, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutladı
Başkan Kıymaz, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutladı
Kendisine kesici aletle zarar veren şahıs, hastaneye kaldırıldı
Kendisine kesici aletle zarar veren şahıs, hastaneye kaldırıldı
Su içmek için uyanınca hırsız sanıldı
Su içmek için uyanınca hırsız sanıldı
Vali Çuhadar, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutladı
Vali Çuhadar, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutladı
Alkollü sürücü kazaya neden oldu: 3 yaralı
Alkollü sürücü kazaya neden oldu: 3 yaralı
Otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı
Otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı
Anız yangınında dumandan etkilenen çiftçi hastaneye kaldırıldı
Anız yangınında dumandan etkilenen çiftçi hastaneye kaldırıldı
YKS Adıyaman birincisi Seren Esmer, ödüllendirildi
YKS Adıyaman birincisi Seren Esmer, ödüllendirildi
Nesli tükenme tehlikesindeki porsuk Adıyaman’da görüldü
Nesli tükenme tehlikesindeki porsuk Adıyaman’da görüldü
Metal çöp varilini arabaya yükleyerek çaldı
Metal çöp varilini arabaya yükleyerek çaldı
Milletvekili Tutdere, sulama projeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu
Milletvekili Tutdere, sulama projeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu
Aç ve bitkin düşen atmaca beslendikten sonra doğaya bırakıldı
Aç ve bitkin düşen atmaca beslendikten sonra doğaya bırakıldı

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim