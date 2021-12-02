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Adıyaman’da aşı çalışması sürüyor

Korona Virüs (Covid-19) aşı çalışmasında Adıyaman birinci dozda yüzde 84,5’e yükseldi.

02 Aralık 2021 Perşembe 14:29
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Adıyaman’da aşı çalışması sürüyor

Korona Virüs (Covid-19) aşı çalışmasında Adıyaman birinci dozda yüzde 84,5’e yükseldi.

Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü tarafından oluşturulan filyasyon ekipleri, salgınla ilk gününden bu yana mücadelesini sürdürüyor. Salgının kontrol altına alınması için mobil aşı uygulaması kapsamında köylerde aşılama çalışmaları hızla devam ediyor. Haftanın yedi günü kent merkezinde belirlenen noktalar da, ilçe, belde ve köylerde mobil aşı ekipleri hem aşılama yapıyor hem de aşı olmayanları ikna çalışmaları yürütüyor. Adıyaman’da 60 ekip ile yürütülen çalışmalar kapsamında birinci dozda yüzde 84,5, ikinci dozda yüzde 72,2, üçüncü dozda yüzde 19,1, dördüncü dozda yüzde 6,7 oranına ulaşılarak toplam 745 bin adet aşı yapıldı.

Adıyaman Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erdoğan Öz çalışmalar ile ilgili yaptığı açıklamada, “Sağlık Müdürlüğümüze bağlı mobil sağlık ekiplerimizin sahada yaptığı çalışmalara Adıyaman Vali Yardımcısı Abdulhamit Karaca ile birlikte bizzat çalışmalara katılıyoruz. Bugün aşı uygulama çalışmalarını Kahta ilçesine bağlı Adalı, Akalın, Akyıldız, Beşikli, Bostanlı, Boz pınar, Dolucu Yassı Kaya mezrası, Doluca Küme evleri, Ekinci köyü, Fıstıklı köyü, İkizce, Karaca Ören, Sarı su, Şen köy, Yapraklı, Bölük Yayla mezrası, Kozağaç, Boğaz kaya köylerinde yaptık. Covid-19 salgınıyla mücadele çalışmaları kapsamında, toplumsal bağışıklığın sağlanması için aşılama çalışmaları hızla devam edecektir. Aşı olmak kişinin hem kendine hem de topluma karşı sorumluluğudur” dedi.

Kaynak: iha
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