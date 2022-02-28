Adıyaman’da asfalt sezonunu başladı

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 2022 yılı yaz dönemi asfalt sezonunu açtı.

Adıyaman Belediyesi, yeni kurduğu asfalt plentinde üretmeye başladığı asfaltla gerçekleştirdiği çalışmaların ilkini Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi güneyinde yaptı.

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, çalışmaların ihtiyaç duyulan tüm cadde ve sokaklarda yapılacağını dile getirdi. Vatandaşlar ise ağır geçen kış şartlarından dolayı bozulan yolların onarılmaya başlamasından duydukları memnuniyeti ifade ederek, belediye görevlilerine teşekkür etti.

iha