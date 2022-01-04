Adıyaman’da ağaçlara kış bakımı

Adıyaman Belediyesine bağlı ekipler, şehir genelinde ağaçların mevsimsel budama işlemini gerçekleştirdi.

Kış mevsimi dolayısıyla kaldırım, refüj, park, bahçe ve mezarlıklarda bulunan ağaçların bakımı için budama işlemini gerçekleştirdiklerini söyleyen yetkililer, bu işlem ile ağaçların daha sağlıklı, daha kuvvetli ve dengeli bir gelişim gösterebileceklerini dile getirdi. Yetkililer, şehir genelinde sürdürdükleri çalışmaları son olarak Karapınar Caddesinde gerçekleştirdiklerini de belirterek çalışmaları kısa süre içerisinde tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

iha