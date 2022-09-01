Adıyaman’da adli yıl açılışı yapıldı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı ve Adıyaman Barosu tarafından ortak düzenlenen program ile adli yıl açılışı gerçekleştirildi.

Adıyaman Adalet Sarayı salonunda gerçekleştirilen 2022-2023 Adli Yıl açılışında ‘adalet’ üzerine farklı konuşmalara sahne oldu. Hakim, savcı ve avukatların yanı sıra çok sayıda üst düzey yönetici programa katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan adli yıl açılışının açılış konuşmasını yapan Baro Başkanı Av. Bilal Doğan, adli yılı adalet kaygısı ile karşıladıklarını belirterek, “Kronikleşen sorunların çözümüne dair geçtiğimiz adli yılda tek bir adım atılmamıştır. Toplumda giderek kaybolan yargıya güveni sağlamak için somut adımlar atılması baroların tekrarladığı en önemli taleplerdendir. Avukatlar adil yargılanmanın sağlanması için çapa gösterirken hak ettikleri adli yardım, CMK ödemelerin zamanında alamamaktadır. Vatandaşların kendilerini güvende hissettikleri ülkeleri en önemli etken bağımsız ve tarafsız yargıdır” dedi.

Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Soner Sağıroğlu ise konuşmasında, “Toplumsal huzurun tesisi, hukuk devleti ve hukukun üstünlüğünün sağlanmasıyla mümkün olur. Hukuk devletinden söz edebilmek için ise bağımsız ve tarafsız yargı, adil yargılanma hakkının mevcudiyeti, savunma hakkının gelişmiş olması gerekir. Davalar arasında önem farkı olmaksızın, her davanın önemli olduğu bilinciyle yaklaşmak, anayasa ve kanunlarda yetkiyle, hür vicdanlarıyla bağımsız ve tarafsız olarak görev yürütmek, mesleki sorumluluk içinde davranmak yargı erkine düşen görevdir. Dürüst ve adil yargılanma herkesin hakkıdır” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, her adli yıl açılışında olduğu gibi bu yılda heyecanlı, mutlu ve umutlu olduklarını dile getirerek, “Adliyeler adalet duygusunun ikametgahıdır. Yargı milletin gözbebeğidir. Adalet mülkün temeli, adaletin temeli ise insandır, insan onuru ve insan hakkıdır. Bu adli yılda da hukukun üstünlüğünü tahkim etmek adalete erişimi güçlendirmek için tüm gayretimizle çalışacağımızı ifade etmek isterim. Adliyenin kapısı, adaletin kapıdır. Ülkemizin her köşesinde, milletimize adalet hizmeti sunun hakimler, savcılar, avukatlar, personellerin yeni adli yılını kutluyorum” dedi.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise, adalet sağlayıcıların çok kutsal bir görev yaptığını belirterek, doğru kararların verilmesi, verilen kararların hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Milletvekili İbrahim Halil Fırat ise konuşmasında, adli yılın açılışının hayırlı olması temennisinde bulunarak, hayırlı kararlar alınmasını, ülkemiz ve milletimiz için adil kararlar verilmesini diledi.

Milletvekili Abdurrahman Tutdere ise, son günlerde adalet ile ilgili kamuoyuna yansıyan ve rahatsız eden olaylar olduğunu vurgulayarak, “Adalet mülkün temelidir. Adliyelerde toplumun vicdanını rahatlatacak kararlar çıkması lazım. Ancak bazı zamanlarda siyasetçilerin hoşuna çıkacak kararlar çıkıyor. Bu da hepimizi rahatsız ediyor. Toplumumuzun duyduğu bu rahatsızlığı bizde hissediyoruz. Ülkemizin en büyük sorunlarının başında adalet geliyor. Özellikle içinde bulunduğumuz sistem adaleti tırtıkladı. Adaleti sağlamakla görevli, savcı ve hakimlerin dış dünyaya kulaklarını tıkaması ve adalet ile karar vermeleri gerekiyor” dedi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, ülkenin geçmiş yıllardaki adalet anlayışı ile şimdiki adalet anlayışının arasında dağlar kadar fark olduğunu belirterek, “Adalette nereden nerelere geldiğimizi bir düşünelim. Merdiven altı binalardan, cüzdanları ile vicdanları arasında kalan hakim savcılardan, avukatlardan bu günlere kadar geldik. Neler aşıldı, neler yapıldı herkes biliyor. Çağın ötesinde gelişmeler sağlandı. Hakim ve savcıların özlük hakları, savunma hakkının güçlenmesi için ciddi adımlar atıldı. Bu gün personel eksikliğinin giderilmesi için en büyük kadroyu adalete sağladı. Adalet kısa sürede sağlansın diye. Adalet sistemimiz her zamankinden çok daha iyi durumdadır. Her zamankinden iyi kararlar veriyor. Elbette ki bazı kararlar bir tarafın hoşuna gitmeyebilir, başkasının hoşuna gidebilir. Bu doğru değildir. Hepimizin hakikatin ortaya çıkması, hakka hakikate bağlı şekilde karara bağlanması için hepimize görevler düşüyor” dedi.

Vali Mahmut Çuhadar ise konuşmasında, adaletin sadece adliyelere sıkıştırılmaması gerektiğinin altını çizerek, “Sanki adalet sadece hakime savcıya görev gibi addediliyor. Hayır öyle değil. Allah hepimize adaleti farz kılmıştır. Tüm bireyler adaletli olacak. Amirde, memurda, annede, babada adaletli olacak. Adliyelere sadece adaleti sıkıştırmak en büyük yanlıştır. Hepimizin adaleti içselleştirmemiz gerekiyor. Adalet bir insanda bulunması gereken en önemli ölçülerden birisidir” ifadelerine yer verdi.

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