Adıyaman’da 851 adet uyuşturucu hap ele geçirildi 1 tutuklama

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri takipte olduğu ve durdurmak istediği araç 'dur' ikazına uymayarak Gölbaşı istikametine doğru açtı. Araç kovalama sonucu yakalandı. Otomobilde yapılan aramada 851 adet sentetik ecza hapları ile birlikte; 2 paket halinde 4.11 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Malzemelere polis ekipleri tarafından el konulurken E.Y. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi. Adliye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Kaynak:PHA