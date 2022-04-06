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Adıyaman’da 50 okulda 20 bin öğrenciye su ve çevre eğitimi verildi

Adıyaman’da belediye ekipleri tarafından bu güne kadar 50 okulda yaklaşık 20 bin öğrenciye temizlik ve su israfı ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

06 Nisan 2022 Çarşamba 15:18
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Adıyaman’da 50 okulda 20 bin öğrenciye su ve çevre eğitimi verildi

Adıyaman’da belediye ekipleri tarafından bu güne kadar 50 okulda yaklaşık 20 bin öğrenciye temizlik ve su israfı ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı eğitim ekibi, okul okul gezerek öğrencilere çevre temizliği, suyun israf edilmemesi konusunda hem teorik hem de uygulamalı eğitim verdi.

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç ve Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı’nın katılımı ile Fuat Sezgin Ortaokulu’nda 50’nci okulda eğitim verildi. Emin Yağımlı’nın sunum eşliğinde yaptığı eğitim sonrasında Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, su kaynakların azaldığını ve suyu dikkatli kullanmamız gerektiğini dile getirdi.

Konuşma sonrasında öğrencilere lavaboda suyu israf etmeden nasıl el yıkanacağı uygulamalı olarak anlatıldı.

Öğrenciler ve belediyenin temizlik görevlileri birlikte çevre temizliği yaptı. Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Çocuklarımıza çevre bilincini, çevre temizliğini, su tasarrufunu anlatmak. şuana kadar 500 okulda yaklaşık 20 bin öğrenciye bu bilinci anlatmaya çalıştık. Tüm dünya kuraklık tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bunun için suyun ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Gelecekte su savaşlarının olabileceğini göz önünde bulundurarak bunu anlatmaya çalışıyoruz. Suyun tüketim aracı olarak değil, bir emanet, bir şifa kaynağı olarak görmemiz lazım. Çocukların bu konuda duyarlı olması, çok daha güzel bir gelecek inşa ederiz. İnşallah bu eğitimi tüm okullarda yaparak, bilinçlenmelerini sağlamak istiyoruz” dedi.

Kaynak: iha
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