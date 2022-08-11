Adıyaman’da 5 bin kişilik aşure ikramı

Adıyaman Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla düzenlediği aşure programında 5 bin kişiye aşure ikramında bulundu.

Her yıl muharrem ayı dolayısıyla aşure programı düzenlemeyi ihmal etmeyen Adıyaman Belediyesi, bu yıl da geniş katılımlı bir organizasyona imza attı. Demokrasi Parkı önünde gerçekleşen etkinlikte 5 bin kişilik aşure ikramında bulundu. Vatandaşlara kendi elleriyle aşure dağıtan Belediye Başkan Yardımcılarından Şerif Ayaz ile Ramazan Oruç, Muharrem ayı ile ilgili yaptığı konuşmada, “Adıyaman Belediyesi olarak Muharrem ayı dolayısıyla Demokrasi Meydanında binlerce hemşerimize kardeşlik, paylaşma, dayanışma ve bereketin simgesi olan aşure ikramında bulunduk. Allah bütün milletimize birlik beraberlik nasip etsin” diye konuştu.

iha