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Adıyaman’da 4 ayrı hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Adıyaman’ın Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin başarılı çalışmaları sonucunda 4 ayrı ikamette hırsızlık ve hakkında 4 adet yakalama emri bulunun 1 kişi yakalandı.

25 Haziran 2022 Cumartesi 11:17
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Adıyaman’da 4 ayrı hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Adıyaman’ın Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin başarılı çalışmaları sonucunda 4 ayrı ikamette hırsızlık ve hakkında 4 adet yakalama emri bulunun 1 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Girne ve Turgut Özal Mahallesi’nde 4 ayrı hırsızlık ihbarı üzerine harekete geçen Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, Kahta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon başlattı.

Güvenlik kamera kayıtları ve görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis ekipleri, yapılan titiz inceleme sonucunda şüphelinin M. A. S.(28) olduğunu belirledi. Girdiği 4 ayrı evde, 10 adet toplam 240 gram burma bilezik, 16 bin 850 TL nakit para, bakır leğen, bakır kazan, hilti, odun kesme makinesi, 1 adet araç anahtarı, kombi, kanepe, televizyon, halı, doğalgaz peteği, buzdolabı, çamaşır makinesi ve fırınlı ocak çaldığı tespit edilen M. S. A., polis tarafından adresine düzenlenen operasyon ile gözaltına alındı.

Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde yapılan sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanan M. S. A. cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Kaynak: iha
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