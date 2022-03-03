Adıyaman’da 3.4 ton kaçak hayvansal yağ ele geçirildi

Adıyaman’da jandarma tarafından yapılan operasyonda 3.4 ton kaçak markasız hayvansal yağ ele geçirildi.

Adıyaman İl Jandarma Kom Şube Müdürlüğü ve Gölbaşı Belören Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışma ile yasadışı yollardan yüklü miktarda hayvansal yağın Adıyaman çevre il ve ilçelerde bulunan restoranlar ile çeşitli gıda işletmelerine dağıtılacağı bilgisi aldı.

Jandarma ekipleri M.G. isimli şahsın kullandığı minibüs Gölbaşı Pazarcık Karayolu üzerinde durduruldu. İçerisinde yapılan arama neticesinde yaklaşık 15 kiloluk bidonlarda markasız, irsaliyesiz ve bandrolsüz şekilde toplam 3.4 ton kaçak hayvansal yağ ele geçirildi.

Olay ile ilgili olarak adli ve idari işlemler başlatıldı.

iha