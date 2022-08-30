Adıyaman’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Başkomutanlık Meydan Muharebesinin 100. yıl dönümü 30 Ağustos Zafer Bayramı Adıyaman’da Atatürk anıtına çelenk konulmasıyla başladı.

Atatürk anıtına çelenk konulması, bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar’ın Valilik Makamında tebrikatları kabulü ile devam edildi. Valilik makamındaki tebrikat töreni sonrası valilik konferans salonundaki törene geçildi. Bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajı okundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajının okunmasının ardından Askerlik Şubesi Başkanı Yüzbaşı Yasin Gündoğmuş, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla günün anlam ve öneminin belirten bir konuşma yaptı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından, Adıyaman Anadolu Lisesi öğrencisi Nisa Sivaslıoğlu ve Esentepe Anadolu Lisesi öğrencisi Sait Vakkas Yılmaz tarafından şiirler okundu.

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerine, Vali Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı, kurum amirleri, siyasi parti başkanları, STK temsilcileri, jandarma ve emniyet personeli ile şehit aileleri ve Kıbrıs gazileri katıldı.

iha