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Adıyaman’da 23 Nisan büyük bir coşkuyla kutlandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 102. yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Adıyaman’da da büyük bir coşkuyla kutlandı.

23 Nisan 2022 Cumartesi 14:15
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Adıyaman’da 23 Nisan büyük bir coşkuyla kutlandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 102. yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Adıyaman’da da büyük bir coşkuyla kutlandı.

Tüm dünyayı ve ülkemizi de etkileyen Kovid-19 salgını nedeniyle düzenlenemeyen 23 Nisan kutlamaları 2 yıl aradan sonra tüm Türkiye’de olduğu gibi Adıyaman’da büyük bir coşkuyla kutlandı.

Adıyaman’daki 23 Nisan kutlamaları İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtına çelenk konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Türkiye Petrolleri Ortaokulu bahçesinde gerçekleşen törene Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, vali yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, siyasi parti başkanları, kamu kurum ve kuruluşların amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı yaptı. Milli egemenliğe değinerek çocuklara seslenen Aşçı, “Dostluğa, barışa, kardeşliğe, bilime, çağdaşlığa ve teknolojiye açılan aydınlık bir kapı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza sevgi ve güvenin en bariz göstergesidir. Bizler bu sevgi ve güven sayesinde dünyanın ilk ve yegane çocuk bayramı olarak tarihe geçen, milletin egemenliğine dayanan demokrasinin ve Cumhuriyetin temellerinin atıldığı gün olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sayesinde tüm dünya çocukları ile ulusal egemenlik sevincimizi paylaşıyoruz” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından coşkulu geçen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çercevesinde öğrenciler günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okudu, halkoyunları gösterisi yaptı.

Anaokulu öğrencilerinin hazırladıkları gösteriler törene katılan protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından uzun süre alkışlandı. Türkiye Petrolleri Ortaokulu öğrencilerinin halk oyunları gösterileri ise törene ayrı bir renk kattı.

Yapılan gösterilerin ardından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Haftası etkinlikleri çercevesinde düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere Vali Mahmut Çuhadar ve protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi.

Kaynak: iha
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