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Adıyaman’da 2021 yılı bağımlılıkla mücadele çalışmaları değerlendirildi

Bağımlılıkla mücadele programı kapsamında kurumların 2021 yılı içerisinde gerçekleştirdiği faaliyet ve çalışmalara ilişkin Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Mahmut Çuhadar başkanlığında gerçekleştirildi.

18 Ocak 2022 Salı 17:23
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Adıyaman’da 2021 yılı bağımlılıkla mücadele çalışmaları değerlendirildi

Bağımlılıkla mücadele programı kapsamında kurumların 2021 yılı içerisinde gerçekleştirdiği faaliyet ve çalışmalara ilişkin Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Mahmut Çuhadar başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Konferans Salonunda düzenlenen toplantıya, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Vali Yardımcısı Abdülhamit Karaca, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Sağlık Müdürü Dr. Erdoğan Öz, uyuşturucu ile mücadelede görevli kamu kurum ve kuruluşların amir ve personeli ile bazı STK temsilcileri katıldı.

İl sağlık müdürlüğünün sekretaryasını yaptığı kurulda Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hacı Mustafa Kutlu, bağımlılıkla mücadele programı kapsamında kurumların 2021 yılı içerisinde gerçekleştirdiği faaliyet ve çalışmalara ilişkin sunum eşliğinde katılımcılara bilgiler verdi.

Toplumun en büyük sorunlarından birisi olan uyuşturucunun geleceğimizin teminatı gençlere yönelik önemli bir tehdit olduğunu belirten Vali Mahmut Çuhadar, “Bağımlılık ve uyuşturucu toplumu derinden etkileyen bir illet, uyuşturucu bağımlılığının yanında teknoloji bağımlılığı da gençlerimizi ve toplumu etkilemektedir. Günümüz toplumların önemli bir tehdidi haline gelen bu illet maalesef ilimizde de göz ardı edilemeyecek kadar önem arz etmektedir. Bu illetle mücadelede kamu kurumlarınca gerçekleştirilen çalışmalara ek olarak vatandaşlarımızda da farkındalığın arttırılması gerekmektedir. Toplumların geleceğini etkileyen bu tehlikenin ortadan kaldırılması ve toplum sağlığının korunması için tüm kurumlarımızın koordineli bir şekilde çalışmalarını yürütmeleri önem arz etmektedir” diye konuştu.

Toplantıda, bağımlılıkla mücadele konusunda yapılan genel bilgilendirmenin ardından bundan sonraki süreçte kurum ve kuruluşlarca alınacak koruyucu ve önleyici tedbirler ile yapılması gereken çalışmalar hakkında kararlar alınıp yürütülecek faaliyetler hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: iha
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