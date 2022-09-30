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Adıyaman’da 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 1’i ağır 5 yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

30 Eylül 2022 Cuma 22:42
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Adıyaman’da 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 1’i ağır 5 yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kahta-Adıyaman karayolunun 3. Kilometresinde meydana geldi. Ahmet Öztürk yönetimindeki 27 AJH 162 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen Nedim Yağar yönetimindeki 34 BE 0136 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücüler, Muhammed Zeki Yağar (5), Sıdıka Yağar (28) ve Ayfernur Yağar (7) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve 112 sağlık ekipleri geldi. Yaralılara sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Ahmet Öztürk’ün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: iha
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