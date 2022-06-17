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Adıyaman’da 163 bin öğrenci karnesini aldı

Adıyaman’da 2021-2022 eğitim öğretim sezonunda 163 bin 395 öğrenci yıl sonu karnesini aldı.

17 Haziran 2022 Cuma 14:20
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Adıyaman’da 163 bin öğrenci karnesini aldı

Adıyaman’da 2021-2022 eğitim öğretim sezonunda 163 bin 395 öğrenci yıl sonu karnesini aldı.

2021 - 2022 eğitim öğretim yılının sona ermesinden dolayı Vali Yardımcısı İhsan Maskar ve İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, Namık Kemal İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı. Öğrenciler karnelerini Vali Yardımcısı İhsan Maskar ve İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı verdi.

Karne dağıtımı töreninde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, "2021 - 2022 eğitim öğretim yılının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eylül ayından itibaren süre gelen meşakkatli bir süreci sorunsuz bir şekilde bitirmenin mutluluğunu yaşıyoruz 6.792 derslik, 804 okulumuzda eğitim öğretim gören 163 bin 395 öğrencimiz ve 11 bin 360 öğretmenimiz ile bir eğitim öğretim yılının sonuna geldik. Geleceği inşa etmek üzere emek veren, çaba gösteren eğitim yöneticileri olarak görev ve sorumluluklarımızı yerine getirmenin huzuru içerisinde eğitim öğretim yılını tamamlamış bulunmaktayız. Yıl boyunca bize emanet edilen yarınlarımız, geleceğimiz ve geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizi yetiştirmek ve onları hayata hazırlayıp yeni ufuklar açmaya çalıştık. Tüm öğretmen ve öğrencilerimize iyi tatiller dilerken, İl genelinde sorunsuz, başarılı bir eğitim ve öğretim döneminin tamamlanmasında özveri ile çalışan İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü yöneticilerine, okul müdür ve müdür yardımcılarımıza, öğretmenlerimize, okul personellerimize teşekkür ediyor, tüm çalışanlarımıza ve öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum" diye konuştu.

Öğrencilerle sohbet eden ve karnelerini dağıtan Vali Yardımcısı İhsan Maskar yaptığı konuşmada "Bugün uzun ve yorucu bir eğitim öğretim yılının sona ermesinden dolayı yapılan karne töreninde öğrencilerimizin heyecanına ortak olmak üzere burada bulunuyoruz. Başta İl Milli Eğitim Müdürümüz Ramazan Aşcı olmak üzere tüm eğitim camiamıza verdikleri emeklerden dolayı kutluyorum. Tüm öğretmen ve öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum” ifadelerini kullandı.

Karne dağıtım töreni sonrası öğretmenlerle bir araya gelen Vali Yardımcımız İhsan Maskar ve İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, öğretmenlerle bir süre sohbet ederek göstermiş oldukları fedakar çalışmalar için teşekkür etti.

Kaynak: iha
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