Adıyaman’da 10 Nisan Polis Haftası kutlanıyor

10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri dolayısıyla şehitlik ziyaret edilerek dualar edildi.

Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş Yıldönümü ve 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, müdür yardımcıları, teşkilat mensupları, Acil Çağrı Merkezi Müdürü Seydi Körede, GAMER Müdürü Enver Doğan, Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas, Adıyaman ve Çevre İller Metropoliti Ğriğoriyos Melki Ürek ve askeri personeller şehit kabirlerini ziyaret etti.

Mniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve beraberindeki heyet, ilk olarak Adıyaman Belediyesi eski Mezarlığı ziyaret ederek burada bulunan şehit kabirlerine karanfil bıraktı. Burada okunan dualar sonrası Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve beraberindekiler, Adıyaman Şehitliğine geçti. Burada da şehit kabirlerine karanfiller bırakılarak dualar edildi.

iha