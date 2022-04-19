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Adıyaman’da 10 bin ihtiyaç Ramazan desteği

Adıyaman Belediyesi, 10 binden fazla ihtiyaç sahibi aileye Ramazan ayı dolayısıyla gıda ve giyim malzemesi dağıtma işlemine devam ediyor.

19 Nisan 2022 Salı 14:43
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Adıyaman’da 10 bin ihtiyaç Ramazan desteği

Adıyaman Belediyesi, 10 binden fazla ihtiyaç sahibi aileye Ramazan ayı dolayısıyla gıda ve giyim malzemesi dağıtma işlemine devam ediyor.

Sosyal belediyecilik anlamında önemli çalışmalara imza atan Adıyaman Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan ayı dolayısıyla hazırlattığı yardım paketlerini ihtiyaç sahiplerinin evlerine kadar bırakıyor. Şu ana kadar yaklaşık 7 bin ihtiyaç sahibinin evine ulaştırılan yardım paketlerinin dağıtımına devam edeceklerini söyleyen Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere hazırlanan paketleri inceledi.

Ramazan ayı dolayısıyla şu ana kadar dağıtılan 7 bin civarında gıda paketinin Ramazan ayı sonuna kadar 10 bini aşacağını da sözlerine ekleyen Başkan Kılınç, "Paylaşmanın, kardeşliğin, rahmetin ve merhametin ayı olan Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaşmaya devam ediyoruz. İhtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere hazırladığımız Ramazan paketlerini inceleme fırsatı bulup arkadaşlarımıza kolaylıklar diledik. Şu ana kadar 7 bin civarında paketi ihtiyaç sahiplerine ulaştıran arkadaşlarımız, Ramazan ayının sonuna kadar bu rakamı 10 binin üzerine çıkaracaklar inşallah. Hazırlanan koli içerisinde bir ailenin uzun süre ihtiyacını karşılayacak kadar temel gıda malzemeleri bulunuyor. Yaptığımız yardımların yanında yine merkezimizde kaydı bulunan yaşlı ve engelli vatandaşımızın tıraşları başta olmak üzere, kişisel bakımları da belediyemiz tarafından görevlendirilen ekipler tarafından yapılıyor. Bu anlamda her zaman yanımızda olan ve desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen hayırsever vatandaşlarımıza tüm halkımız adına çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: iha
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