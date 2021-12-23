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Adıyaman’a uyuşturucu getiren 2 şahıs gözaltına alındı

Gaziantep’ten , uyuşturucu madde getiren 2 şahıs, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

23 Aralık 2021 Perşembe 10:17
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Adıyaman’a uyuşturucu getiren 2 şahıs gözaltına alındı

Gaziantep’ten , uyuşturucu madde getiren 2 şahıs, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, uyuşturucu maddeyle mücadele soruşturmaları kapsamında Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesinde Gaziantep’ten Adıyaman’a uyuşturucu madde getiren T.K., ile R.B., isimli 2 şahsın bulunduğu araç, il girişinde durduruldu. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Adıyaman girişinde durdurulan araçta yapılan aramalarda 111 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerine el konulurken her iki şahıs ise gözaltına alındı. Öte yandan uyuşturucu madde etkisinde araç kullanan R.B., isimli şahsa 12 bin 305 TL para cezası kesilirken aynı zamanda şahsın ehliyetine de 5 yıl süreyle el konularak araç ise trafikten men edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: iha
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