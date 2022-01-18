Adıyaman’a mevsimin ilk karı yağdı

Adıyaman kent merkezine mevsimin ilk karı yağmaya başladı.

Kış mevsiminin ilk karı Adıyaman’a yağdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün, 18-19 Ocak tarihlerinde kar yağışı ve kuvvetli fırtına uyarısı yaptığı Adıyaman’da kar yağışı başladı. Kar yağışı ile birlikte yerler beyaza bürünürken, çocuklar karın keyfini çıkarttı.

Adıyaman Valiliği beklenen kar yağışı nedeniyle kent genelinde Salı günü taşımalı eğitime 1 gün ara verdiğini açıklamıştı. Kar kalınlığının 20 santimi geçeceği, fırtınanın saatte 40-70 kilometre arasında olacağı tahmin ediliyor.

Kar yağışına karşı ilgili kurumlar herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tedbirlerin alındığını duyurdu.

iha