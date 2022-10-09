Birinci derece deprem bölgesinde yer alan Adıyaman’a deprem gözlem istasyonu kurulacak.

İstanbul’da çeşitli temaslarda bulunan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nü ziyaret ederek, 1. derece deprem bölgesinde yer alan Adıyaman’a deprem gözlem istasyonu kurulması için görüşmeler gerçekleştirdi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener’e yaptığı ziyarette, deprem uzmanlarından bölgenin ve Adıyaman’ın deprem durumu, yer yapısı ve yaşanabilecek deprem senaryoları hakkında bilgiler alan Başkan Kılınç, Adıyaman deprem gözlem istasyonu kurulması için talepte bulundu. Yapılan görüşmelerin ardından Adıyaman’da ilk kez deprem gözlem istasyonunun kurulması konusunda mutabakata varıldı.

Gerçekleştirilen ziyarette kendilerini oldukça sıcak bir şekilde karşılayan Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener’e teşekkür eden Başkan Kılınç, "Deprem bölgesinde yer alan ilimiz için tüm tedbirleri alıyoruz. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünü ziyaret ettik. Enstitü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener ve deprem uzmanlarından bölgemizin ve ilimizin deprem durumu, yer yapısı ve yaşanabilecek deprem senaryoları ile ilgili brifing aldık. İlimizde bir deprem istasyonu bulunmamakta ve şimdiye kadar ilimizle ilgili deprem bilgilerini en yakın istasyonun bulunduğu Diyarbakır’dan alabiliyorduk. Bunun için Adıyaman Deprem Gözlem İstasyonu kurulması konusunda mutabakata vardık. İstasyon ilimizde bir ilk olacak ve depremlerle ilgili bilgi alma, tedbirleri hayata geçirmede ve sürecin yönetilmesinde büyük fayda sağlayacaktır" diye konuştu.

iha