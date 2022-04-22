Adıyaman Valisi Çuhadar’ın 23 Nisan mesajı

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Milli egemenliğimizin sembolü, kurtuluş mücadelemizin ve demokrasi tarihimizin en önemli kurumlarından olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 102. Yılının gururla kutlandığını kaydeden Vali Mahmut Çuhadar, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm milletimize ve istikbalimizin yegane teminatı olan çocuklarımıza kutlu olması temennisinde bulundu.

Vali Çuhadar, "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir; şiarıyla İstiklal Harbi veren aziz milletimiz, tüm imkansızlıklara rağmen bağımsızlığımızın nişanesi ve milli iradenin tecelli ettiği mekan olarak kurduğu meclis ile tüm dünyaya özgürlüğe ve demokrasiye olan inancını göstermiştir.

23 Nisan aynı zamanda, geleceğimizin güvencesi olarak gördüğümüz, özgürlük ve bağımsızlık meşalesini devredeceğimiz çocuklarımızın da bayramıdır. İstiklal Savaşımızın lideri, Meclisimizin ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklarımıza armağan edilen 23 Nisan’ın bu açıdan da ayrı bir manası vardır.

Sevgili çocuklar, ne mutlu sizlere ki Cumhuriyetimizin geleceğini siz çocuklara emanet edecek kadar çocuklarımıza güvenen ve milli egemenliğin ilan edildiği günü sizlere bayram ilan eden bir milletin çocuklarısınız.

En büyük arzumuz, çocuklarımızın güvenli ve sağlıklı ortamlarda, iyi eğitim alarak, topluma ve insanlığa yararlı özgür bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır. Bu nedenle daha güçlü ve daha huzurlu yarınlar için ülkemizin sorumluluğunu devredeceğimiz çocuklarımızın milli ideallerimize sarılmaları, manevi değerlerimizle donanmaları ve dünyaya açık olarak yetişmeleri en büyük arzumuzdur.

Bu duygularla siz çocuklarımıza armağan edilen ve milli iradenin her şeyin önünde olduğunun ifade edildiği bu anlamlı günde, başta Cumhuriyetimizin ve Türkiye Büyük Millet Meclisimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, aziz şehit ve gazilerimizi, rahmet, minnet ve şükranla anıyor, bu bayramın dünyanın bütün çocuklarına barış ve mutluluk getirmesi temennisiyle çocuklarımızı sevgiyle kucaklıyorum” ifadelerini kullandı.

iha