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Adıyaman uyuşturucu operasyonu: 24 tutuklama

Jandarma ekipleri tarafından Adıyaman'da yapılan operasyonda 24 şüpheli tutuklandı.

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
20 Aralık 2022 Salı 19:52
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Adıyaman uyuşturucu operasyonu: 24 tutuklama

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Manken, Yufka ve Arı isimli Narkotik köpeklerin desteği ile operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda ev ve araç aramalarında, 27.991gram kubar esrar, 90 gram toz esrar,1.117 gram bonzai,3.590 kök hint keneviri, 683 gram metamfetamin, 107 adet uyuşturucu aparatı, 428 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Malzemelere jandarma ekipleri tarafından el konulurken gözaltına alınan 24 şüpheli sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Kaynak:PHA

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Adıyaman Uyuşturucu Operasyonu: 24 Tutuklama
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