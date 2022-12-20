Adıyaman uyuşturucu operasyonu: 24 tutuklama

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Manken, Yufka ve Arı isimli Narkotik köpeklerin desteği ile operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda ev ve araç aramalarında, 27.991gram kubar esrar, 90 gram toz esrar,1.117 gram bonzai,3.590 kök hint keneviri, 683 gram metamfetamin, 107 adet uyuşturucu aparatı, 428 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Malzemelere jandarma ekipleri tarafından el konulurken gözaltına alınan 24 şüpheli sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Kaynak:PHA