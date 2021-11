Adıyaman Üniversitesi Türkiye'nin En İyi 32. Üniversitesi İlan Edildi

Dünyanın en saygın üniversite sıralamaları arasında gösterilen US News Best Global Universities sıralamasında ADYÜ, dünyanın en iyi 1401., Asya'nın en iyi 436., Türkiye'nin ise 209 üniversite arasından en iyi 32. üniversitesi ilan edildi.

ADYÜ ayrıca, Fizik alanında dünyanın en iyi 443. üniversitesi olma başarısı gösterdi.

Yayınlanan raporda 7 yıldır düzenli olarak yayınlanan sıralamanın küresel ve yerel araştırma projeleri, uluslararası iş birlikleri, yayınlar, akademisyenlerin yayınlarıyla aldıkları atıflar gibi kriterlere göre gerçekleştirildiği açıklandı.

Dünyanın farklı ülkelerinden çok sayıda üniversitenin dahil edildiği sıralama sonuçlarında Türkiye’deki üniversiteler de belirlenen kriterlere göre puanlandı.

Elde edilen başarı ile ilgili konuşan Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, “US News Best Global Universities” gibi prestijli bir sıralamada yer bulmanın önemine vurgu yaparak “Adıyaman Üniversitesi olarak prestijli bir sıralama listesinde yer almak bizleri mutlu etti. Göreve geldiğimizden bu yana Üniversitemizde her türlü bilimsel çalışmayı destekledik ve desteklemeye devam ediyoruz. Adıyaman ve Adıyaman Üniversitesine fayda sağlayabilecek her türlü projede yer alma gayretindeyiz. Ekip olarak Üniversitemizin adını en üst sıralara çıkarmayı hedefliyoruz. Elde edilen başarıda emeği geçen tüm akademisyenlerimizi kutluyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum.” dedi.