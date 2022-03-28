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Adıyaman Ülkü Ocakları’ndan Ali Kınık konseri

Adıyaman Ülkü Ocakları İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Ali Kınık konserine ilgi büyük odu.

28 Mart 2022 Pazartesi 10:48
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Adıyaman Ülkü Ocakları’ndan Ali Kınık konseri

Adıyaman Ülkü Ocakları İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Ali Kınık konserine ilgi büyük odu.

Türkiye Petrolleri Kültür Merkezi’nde düzenlenen konser etkinliğine ilgi çok fazla olunca, davetliler salona sığmadı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan “Sevdamız Türkiye, Sevdamız Adıyaman” adlı etkinliğin açılış konuşmasını Ülkü Ocakları Adıyaman İl Başkanı Murat Altın yaptı.

Başkan Altın, “Bu gecenin ilimize, ülkemize duyduğumuz sevdamızın haykırış gecesidir. Bu gece, dün olduğu gibi bundan sonra da ülkü ve ülke sevdamızı vatan toprağının dört bir yanına ilan etmenin gecesidir. Bu gece Türk milliyetçileri kutlu sevdasını, hoşgörünün başkenti Adıyaman’dan tüm dünya duyuruyor.

Kutlu sevdamız, Hoca Ahmet Yesevi’nin tüttürdüğü ocaktan, Sultan Alparslan’ın Malazgirt’te açtığı kapıdan, Fatih Sultan Mehmet Han’ın Fethiyle Çağ Açıp Çağ Kapattığı İstanbul’undan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’da Kurtuluşa attığı ilk adımından, cennet mekan başbuğumuzun ve ülkü erlerinin zindanlarından, tabutluklarından, çileli ömürlerinden bizlere mirastır.

Biz ülkü ocaklılar bu sevdamızın gücünü ve kudretini her zaman gurur duyduğumuz kutlu dergahımız ocağımızdan alıyoruz.

Kıymetli ülküdaşlarım, bu gecede de görüldüğü üzere Ülkü Ocakları düzenlemiş olduğu bu faaliyet ile birleştirici vasfını bir kez daha ortaya koymuştur. Bizler Adıyaman Ülkü Ocakları ve bağlı teşkilatlarımız olarak Başbuğumuz Alparslan Türkeş’in açtığı yolda Bilge Liderimizin önderliğinde, Ülkü Ocakları Genel Başkanımız Ahmet Yiğit Yıldırım’ın yolbaşçılığıyla Ülkü Ocaklarının gerçek misyon ve vizyonu çerçevesinde, ‘Halka hizmet Hakka hizmettir’ anlayışıyla genç nesillerimizi fikren-ilmen ve manen donatarak; geleceğin Büyük Türkiye’sine hazırlıyoruz.

Her biri sizler için değerli ve Türk devletinin geleceğinin teminatı olan evlatlarınızı, Yüce Allah’ın bizlere birer emaneti olarak görüyor ve onların yerinin sokaklar-çatışmalar değil, İ’la-yı Kelimetullah çizgisi ve Kızıl Elma hedefinde dünyaya yön veren sancak beyleri kalitesinde yetişmeleri için ilim ocağı olduğuna inanıyor ve bunu uyguluyoruz.

Ülkemizin kurtuluşu birlik ve beraberlik ruhuyla bilim ve teknolojide gelişip ilerleyecek, imanlı ve milli bir şuura erişmiş gençlik yetiştirme iradesi ortaya koymaktan geçmektedir. Şükür ki bu irade Ülkü Ocaklarında vardır ve ilelebet var olacaktır. Ülkücü irade var olduğu müddetçe aziz milletimizin korkusu, endişesi ve şüphesi olmayacaktır. Ocaklarımızda var olan Ülkücü irade aziz milletimizi kuşatmış ve bekası için her durumda ve şartta mücadelesini hamd olsun sürdürmektedir” dedi.

Açılış konuşmasın ardından Adıyaman Ülkü Ocakları Başkanlığının en eski fotoğrafı açık arttırma ile Ömer Özkan ve İsmail Gümüş’e satıldı.

Şiirlerin okunmasının ardından Sanatçı Ali Kınık sahne aldı. Bir birinden güzel şarkıları seslendiren Ali Kınık’a salonda bulunanlar eşlik etti.

Ali Kınık, konserinden sonra, kendisinin büyük hayranı olan ve 2018 yılında geçirdiği trafik kazası sonrasında felç kalan Sefa Taştan’ı evinde ziyaret ederek ona da mini bir konser verdi.

Konser etkinliğine MHP İl Başkanı Hüseyin Özgün, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, MHP Merkez İlçe Başkanı Mehmet Doğan, MHP Milletvekili Adayı Selim Çakır, MHP ilçe başkanlari, ülkü ocakları başkanları, Mustafa Pehlivanoğlu’nun ağabeyi Oktay Pehlivanoğlu ve ülkücüler katıldı.

Kaynak: iha
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