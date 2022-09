Adıyaman ulaşımda yeni döneme giriyor

Şehrin ana arterlerindeki trafik yoğunluğunu ortadan kaldırmak için çalışmalarını yoğunlaştıran Adıyaman Belediyesi, bu anlamda daha önce birçok noktada uygulamaya koyduğu akıllı kavşak sistemini daha da geliştirerek, şehrin en işlek noktalarında da hayata geçirmeyi planlıyor.

Araç sayım kameraları ve araç sayım sensörleri kullanılarak her yönden araç yoğunlukları tespit edilerek trafik yoğunluğunun önüne geçmeyi amaçlayan yeni sistemde teknolojiden tam manasıyla yararlanılacağını açıklayan Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, yeni sistemle Adıyaman'ın daha konforlu, güvenli ve seri bir trafik akışına kavuşacağını müjdeledi.

Mücavir alan içerisinde bulunan imar yollarında 2022 yılında bakım onarım ve yeni yapılan sinyalizasyon grupları ile 3. Çevreyolu'nun yeşil dalgaya alınması işlemlerini gerçekleştirdiklerini de sözlerine ekleyen Başkan Kılınç, 3. Çevreyolu'nda bulunan 7 sinyalize kavşağın yeşil dalga olacak şekilde uygulamaya başladığını ifade etti. Ayrıca Karayolları Bölge Müdürlüğü ile Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan 11 kavşağın adaptif kavşak yönetim sistemleri ile donatılması konusunda mutabakata varıldığını da belirten Başkan Kılınç, şunları dile getirdi: "Nüfus artışıyla birlikte trafiğe çıkan araç sayımız her geçen gün artmaktadır. Adıyaman genelinde de nüfus artışına paralel olarak trafiğe çıkan araç sayımızda hatırı sayılır bir oranda artış söz konusudur. Adıyaman Belediyesi olarak sadece şehir merkezi ve mahallelerimizdeki planlamamızı değil, yol ağımız içerisinde olmamasına rağmen Karayolları Bölge Müdürlüğü görev sahasında yer alan Atatürk Bulvarı güzergahında bulunan kavşakların da yeniden düzenlenerek, teknolojiye ve çağa uygun bir hale getirilmesi için Karayolları Genel Müdürlüğü ve Bölge Müdürlüğü nezdinde yapmış olduğumuz girişimlerin olumlu sonuç vermesi şehrimiz adına bizleri oldukça mutlu etmiştir."

Hedef; daha rahat ve sağlıklı bir trafik akışı

"Kültür ve inanç turizminin merkezi konumundaki Adıyaman'ımızın Batı-Doğu bağlantısının rahat ve sağlıklı olması temel hedeflerimiz içerisindedir" diyerek sözlerini sürdüren Belediye Başkanı Kılınç, "Şehrin önce batısına yapılan, şu an da doğusunda yapımı devam eden Farklı Seviyeli Köprülü Kavşak yani battı-çıktı çalışmalarına verdiğimiz destekte bunun en iyi göstergesidir. Ulaşımda 'yol medeniyettir' anlayışını rehber edinerek Atatürk Bulvarında bulunan kavşakların sağlıklı bir şekilde hizmet vermesi için yaptığımız girişimlerin sonuç vermesini, güzel kentimizin şehircilik alanında önünü açacak kıstaslardan bir tanesi olarak görüyoruz. Çünkü, hazırladığımız ve takipçisi olduğumuz proje sayesinde; Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan kavşakların kapasitesini artırmaya yönelik olarak akıllı ulaşım sistemlerine entegre tam adaptif kavşak yönetim sistemi altyapısı hayata geçirildi. Tamamlanan Buğday Pazarı, Küçük Sanayi Sitesi ve Migros kavşaklarında uygulanmaya başlayan bu sistem, altyapısı bitmeye müteakip Atatürk Bulvarı üstünde bulunan tüm kavşaklara entegre edilerek, bulvar üzerinde oluşturacağı kapasite artışıyla beraber trafik sorununun önüne geçmek için en büyük yardımcımız olacaktır. Bu anlamda projelerimize gerekli hassasiyeti göstererek uygulamaya koyan Karayolları Genel müdürlüğü yetkililerine ve çalışanlarına hakım adına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

