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Adıyaman turizmde rekora koşuyor

Nemrut Dağı başta olmak üzere birçok tarihi ören yerinin yer aldığı Adıyaman, turist sayısında rekora koşuyor.

25 Eylül 2022 Pazar 09:38
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Adıyaman turizmde rekora koşuyor

Nemrut Dağı başta olmak üzere birçok tarihi ören yerinin yer aldığı Adıyaman, turist sayısında rekora koşuyor.

2 bin yıllık Kommagene Uygarlığı’na ait devasa heykellerin bulunduğu Nemrut Dağı başta olmak üzere Perre Antik Kenti, eski Kahta Kalesi, Cendere Köprüsü, Karakuş Tepesi, Arsemia Ören Yeri ve yaklaşık 300 ören yeriyle ‘açık hava müzesi’ konumundaki Adıyaman’da adete turist sayısında patlama yaşanıyor. Yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Adıyaman’da 2022 yılı turizm sezonunun ilk 6 ayında 2021 turizm sezonunun rakamları geçildi. Kenti ziyarete gelen yabancı turist sayısında ciddi artış yaşandı.

UNESCO’nun ’Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan 2206 rakımlı Nemrut Dağı’nda yerli ve yabancı turistler heykelleri görmenin yanında, güneyin doğuşunu ve batışını izlemeye geliyor. Güneşin en güzel doğduğu ve battığı yer olarak bilinen Nemrut Dağı’nda özellikle gün batımını izlemek için binlerce kişi batı terasında yerini alıyor.

250 bin turist bekleniyor

Bugüne kadar bir sezonda en fazla 176 bin turistin ziyaret ettiği Adıyaman rekora koşuyor. Pandemi nedeniyle 2020 yılında 52 bine düşen turist sayısı, 2021 yılında 160 bini buldu. 2022 yılı turizm sezonunun ilk 6 ayında 2021 yılı rakamları yakalandı. Nisan ayında başlayan turizm sezonunun ilk 6 aylık süresinde gelen turist sayısı 160 bini geçti. Bugüne kadar Adıyaman’a en fazla 2019 yılında 176 bin turist gelirken, 2022 turizm sezonunda bu sayının 250 bini bulması bekleniyor.

Adıyaman Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Günaydın, Nemrut Dağı’nda turizm sezonun nisan ayında başladığını belirterek, “Nisan ayından bu yana yaklaşık 160 bin turist geldi. Biz geçen seneyi şu anda yakalamış durumdayız. İnşallah en az 250 bin turist hedeflemekteyiz. Dünyanın pek çok yerinden Nemrut Dağı’nda turistler var. Zirveye tırmanırken Arjantin, İspanya, Almanya, Bulgaristan, Yunanistan, Almanya, Güney Kore’den turistleri gördük. Yerli ve yabancı turist yoğunluğu çok çok iyi. Herkes elinden geleni yapıyor. Adıyaman’ın turistik yerlerinin tanıtımı gerçekten iyi yapılıyor. İnşallah bu sene 250 bini yakalayacağız” dedi.

Nemrut Dağı’na Mali’den gelen İbrahim Sıdıbe ise, “Nemrut Dağı’nı görmeye geldim. Buradaki güneşin batışı gerçekten muhteşem. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir gün batımı göremezsiniz. Herkesi burayı görmeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yunanistan’dan gelen Melek İbram ise, Nemrut Dağı ve Adıyaman’ın tarihi yerlerini gezmeye geldiklerini, muhteşem bir gün batımı izlediklerini söyledi.

Almanya’dan gelen Loanna Kafterani, Adıyaman’daki tarihi yerleri ve Nemrut Dağı’nı ziyaret ettiğini ve kendisi için çok güzel bir deneyim olduğunu söyledi.

Almanya’dan gelen Mario Fraenk de Adıyaman Belediyesinin Avrupa Birliği projesiyle Adıyaman’a geldiğini, Nemrut Dağı’nı ziyaret ettiğini ve yıldızlara yakın olmak isteyenlerin Nemrut Dağı’nı görmesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: iha
Son Güncelleme: 25.09.2022 10:57
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