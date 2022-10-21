Adıyaman Tabip Odası: “TTB Başkanının açıklamasına katılmıyoruz”

Adıyaman Tabip Odası, Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın açıklamalarına katılmadıklarını duyurdu.

Adıyaman Tabip Odası Yönetim Kurulu adına açıklamada bulunan Başkan Dr. İsmail Tosun, “Son günlerde gündemde olan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın demeçleri konusunda açıklama ihtiyacı duyulmuştur.

Öncelikli olarak söz konusu demeçlerin içeriği ve sunum biçimi itibariyle odamız tarafından onaylanmayacak görüşler içermektedir. Bu görüş ve fikirlere Adıyaman Tabip Odası olarak katılmadığımızı tekrar belirtmek istiyoruz.

Yargının konusu haline gelmiş bu konunun Yüce Adalet tarafından en adil şekilde inceleneceğine güvenimiz tamdır. Mesleki açıdan çözüm bekleyen sorunlarımız ortadayken asıl gündemimizin söz konusu demeç olmasını doğru bulmuyoruz.

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın bu demecinden sonra Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi acil olarak toplanacaktır. Merkez Konseyin yapacağı açıklama sonrası kamuoyu tekrar bilgilendirilecektir” ifadelerini kullandı.

iha