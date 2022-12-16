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Adıyaman STK Platformu'ndan, 'Çocuk Yaşta Evlilik' açıklaması

Basın açıklaması yapan Adıyaman Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Platformu, çocuk yaşta evlilikle ilgili doğruluğu netleşmeyen haberleri yaymaya çalışarak birliği bozmak istiyorlar. Pervasızca yapılan açıklamaları ve iftiraların karşısındayız dedi.

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
16 Aralık 2022 Cuma 21:55
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Adıyaman STK Platformu'ndan, 'Çocuk Yaşta Evlilik' açıklaması

Son zamanlarda Türkiye’de tartışmalara konu olan küçük yaşta kız çocuklarının evlendirilmesi ile ilgili Adıyaman Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Platformu basın açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada, çocukları kullanarak toplumun temel taşlarını oluşturan kuruluşları, kürsülerde pervasızca yapılan konuşmalarla yıpratmaya çalışanları kınadıklarını söylendi.

Türkiye’ye üzerinden sinsi amaçlarına ulaşmak isteyen gizli mihrakların halkın hassasiyetle üzerine titrediği çocukların üzerinden algı operasyonu yapıldığını vurgulayan STK Platformu, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız üzerinden bir algı operasyonu yapmakta, henüz mahkeme sürecinde olan aile içi bir sorunu, doğruluğu henüz netleşmemiş birtakım haberleri gerek yazılı ve görsel medya gerekse sosyal medya imkânlarını kullanarak yaymak ve bu haberler üzerinden halkımız arasındaki birlik beraberliği bozmak, bu durumdan bir takım siyasi rantlar elde etmek istenmektedir” şeklinde konuşuldu.

28 Şubat mantığıyla milletin kürsülerinden pervasız açıklamalarla ve iftiraların karşısında yer alıyoruz diyen Platform, “Toplumsal huzurumuzun kaynağı olan ve hepsi birbirinden değerli olan vakıflarımıza, derneklerimize, bu cennet vatanın bekası ve halkımızın huzuru için çalışan pek kıymetli âlimlerimize ve onların müntesiplerine de pervasızca saldırmaktadırlar. Toplumumuzun temel taşlarını oluşturan insanlarımızı Ahlak ve Maneviyat düsturuyla eğiten Vakıflarımız derneklerimiz, sendikalarımız ve cemaatlerimizi yıpratma çabaları, 28 Şubat mantığıyla milletimize ait kürsülerden pervasızca yapılan açıklama, konuşmaları ve özellikle iftiraları şiddetle kınıyoruz. Adıyaman sivil toplum kuruluşları platformu olarak bu pervasız, yıpratma operasyonunun karşısında olduğumuzu deklare ediyoruz” cümleleriyle halkı yıpratma içerisinde olanları kınadı.

"Yaş uydulaması dışındaki evliliği doğru bulmuyoruz"

Çocuk yaşta evliliğin ne İslam dinimizin ne de vicdani ahlakın kabul edeceği bir durum olmadığını söyleyen Platform, “Yavrularımızın ve hassaten kız çocuklarımızın henüz çocuk yaşta evlendirilmesi ne yüce dinimiz İslam’ın ne de halk olarak sahip olduğumuz vicdani ahlakın kabul edeceği bir durum değildir. Böyle bir yanlışı kim yaparsa yapsın karşısında durmak hem dinimizin hem de vicdanımızın bize yüklediği bir sorumluluktur. Medeni kanunda da ifade edildiği gibi evlenme yaşı Türkiye de gerek kız gerek erkek için; kişi 16 yaşında mahkeme izni, 17 yaşında anne baba izni ve 18 yaşında ise kendi rızasıyla evlenebilmektedir. Bu yaş uygulaması dışında bir evliliği kesinlikle doğru bulmadığımızı bildirmek istiyoruz” dedi.



Kaynak:PHA

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