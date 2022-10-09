Adıyaman Spor: 0- Siverek Belediye Spor: 0

Bölgesel Amatör Lig 3. Grupta mücadele eden Adıyaman Spor kendi evinde oynadığı sezonun ikinci maçında golsüz beraber kaldı.

Bölgesel Amatör Lig 3. Grupta mücadele eden Adıyaman Spor ile Siverek Belediye Spor, Adıyaman Altınşehir Mahallesi’nde bulunan Mansur Yardımcı Stadında karşılaştı. Kıyasıya mücadele verilen maçın 41. dakikasında Adıyaman Spor oyuncusu Tugay Komşu ile Siverek Belediye Spor oyuncusu Ömer Erel sarı kart gördü. Maçın ilk yarısı 0-0 beraber bitti. Maçın ikinci yarısında ise sporcular arasında kıyasıya bir mücadele verildi. Siverek Belediye Spor oyuncusu Süleyman Can maçın 70 dakikasında, Siverek Belediye Spor oyuncusu Ömer Erel maçın 72.dakikasında, Adıyaman Spor oyuncusu Emrah Akar maçın 83.dakikasında, Siverek Belediye Spor oyuncusu Demhat Kaymaz 87.dakikada ve Siverek Belediye Spor oyuncusu İbrahim Yıldırım maçın 89.dakikasında hakem tarafından sarı kart gördü. 5 Dakika uzatmalara gidilen maçta herhangi bir gol gelmeyince maç 0-0 golsüz bitti.

iha