Adıyaman protokolü, bakanlarla bir araya geldi

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, milletvekilleri, AK Parti il teşkilatı üyeleriyle Ankara’da bakanlarla bir araya gelerek ilin sorunları hakkında bilgi verdi.

Çeşitli görüşmeler gerçekleştirmek ve toplantılara katılmak üzere Ankara’da bulunan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, TBMM Milli Savunma Komisyon Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Milletvekili İbrahim Halil Fırat, Yakup Taş, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan, AK Parti İl Balkanı Mehmet Dağtekin, Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe’nin yer aldığı heyet, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci’yi ziyaret etti.

Ankara temaslarının çerçevesinde ilk olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’i ziyaret ettiklerini söyleyen Başkan Kılınç, “Adıyaman heyeti olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez’i ziyaret ederek şehrimize yapılan ve yapılacak olan yatırımları değerlendirdik. GES projemizi, Gözebaşı trafosunun hızlanması ve asfalt plentimiz için bütüm desteği talebinde bulunduk. Desteklerini esirgemeyen bakanımıza ilgi ve alakasından dolayı çok teşekkür ediyorum.

Adıyaman heyeti olarak Tarım ve Orman Bakanımız Vahit Kirişci’ye hem yeni görevlerinden dolayı hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk, hem de şehrimizin tarımını, tütün sorununu, içme suyu ile alakalı projelerimizi, yapımına başladığımız hayvan pazarı ve sokak hayvanları ile alakalı projelerimiz üzerinde istişarelerde bulunduk. Kendisine taleplerimizi ilettik. İlgi ve alakasından dolayı bakanımıza teşekkür ederim" diye konuştu.

Ankara temaslarının ikinci gününde yaptığı ziyaretlerde kuşaklama kanalının tamamlanması, millet Bahçesi projesinin yıl içerisinde tamamlanması, şehrin güneyindeki derelerin ıslahının bu yıl yatırım programına alınması ve içme suyu için 5 adet kuyunun bitirilmesinin sözünü aldıklarını müjdeledi.

Başkan Kılınç ,Koçali Barajı şehir içme suyu projesi ile ilgili de istişarelerde bulunulduğunu ifade etti.

Başkan Kılınç konuşmasının sorunda, AK Parti iktidarı ile büyük projelerle tanışan Adıyaman’ın daha da kalkınmasını sağlamak için tüm AK Parti teşkilatının gayretle çalışmaya devam ettiğini söyleyerek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

iha