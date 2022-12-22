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Adıyaman Nemrut Rotary'den köylü kadınlara 'Sağlık' farkındalığı

Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü, “Bir Köyümüz Var” projesi kapsamında Uluslararası Inner Wheel Bursa Kulübü, Adıyaman Toplum Birliği ve İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Halk Sağlığı Merkezi işbirliği doğrultusunda Rezip Köyünde yaşayan vatandaşlara eğitim verdi.

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
22 Aralık 2022 Perşembe 20:11
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Adıyaman Nemrut Rotary'den köylü kadınlara 'Sağlık' farkındalığı

Adıyaman Nemrut Rotary, Rezip Köyü taziye evinde bir araya gelen köy halkına; “Erken Tanı Hayat Kurtarır” diyerek özellikle, meme kanseri, rahim ağzı kanseri serviks, kolon kanseri, yeterli ve dengeli beslenme, hijyen, fiziksel aktivite ve egzersiz ve “anne ve çocuk sağlığı” konularında uygulamalı ve pratik bilgilendirmede yaptı.

KETEM’e bağlı mobil görüntüleme aracı da köye yapılan sağlık taramasına hazır bulundu.

Nemrut Rotary Kulübü Dönem Başkanı Ferit Binzet, Halk Sağlığı Merkezinde görevli Aile Hekimi Dr. Burcu Şahin’in meme kanseri ve erken tanı ile ilgili eğitimlerine Adıyaman Merkeze bağlı Rezip Köyünde yaşayan 7’den 70’e kadınlardan, genç kızlara ve erkeklerine kadar bütün köylü vatandaşların göstermiş olduğu yoğun ilgiden dolayı memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Meme kanserinde ölüm oranını düşürmek ve kaliteli yaşam elde etmenin en iyi yolunun erken tanı ve erken tedavi olduğunun önemini belirten Başkan Binzet; Türkiye'de her 8 kadından birinin hayatının bir döneminde meme kanseri ile karşı karşıya kaldığına dikkati çekerek, bu nedenle meme kanserinde erken tanı koyulması hastalığın vahim sonuçlara yol açmasını engellediği gibi tedaviyi de kolaylaştırdığını söyledi.

″Bizler sadece şehirlerde yaşayan ya da fabrikalarda çalışan kadınlarımız ve kızlarımızın yanı sıra köylerde yaşayan ve şehre sıklıkla gelemeyen kadınlarımızın ayağına kadar giderek onlara da bu konuda eğitimler veriyoruz″ diyen Binzet, ″Amacımız, Nemrut Rotary Kulübü olarak her yerde toplumun sağlığı ile ilgilenebilmek, kızlarımız ve kadınlarımızı “Meme Kanseri” konusunda “Erken Tanı Hayat Kurtarır” diyerek bilinçlendirirken hem de anne ve çocuk sağlığı konusunda tüm köyde halkına eğitimler veriyoruz. Rezip köyünde düzenlediğimiz eğitimlere destek olan Uluslararası Inner Wheel Bursa Kulübü ve Adıyaman Toplum Birliğine de gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür ederim. Kadınlarımızın ve genç kızlarımızın eğitimlere katılımı ve ilgisi bizleri çok mutlu etti. Umarım faydalı olmuşuzdur. Ben bu güzel projenin gerçekleşmesi konusunda desteğini esirgemeyen Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğüne ve Rezip köyüne gelerek eğitim veren sağlık çalışanlarına da teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Kadınların toplumdaki yeri ve öneminin artması için her zaman gayret etiklerini belirten UIW 242. Bölge Bursa Kulübü Başkanı Gül Savaşır ise, Uluslararası Inner Wheel'in dünyanın en büyük kadın kuruluşu olup; uluslararası dostluk bilinci içinde çalışan bir STK olduğunu belirtti. Bu yılın başından itibaren Bursa Inner Wheel Kulübü olarak, “Harikalar Yarat” teması eşliğinde gerçekleşen faaliyetleri ve yaptıklarını anlatan Savaşır, ″Temalarımızdan biri olan “Sağlıklı Yaş Alma” konusunun önemine inanarak, Adıyaman Nemrut Rotary Kulübünün köy kadınlarına yönelik çalışmalarına destek olmak ve çalışmaları yerinde görmek için Bursa’dan kalkıp Adıyaman’a geldim. Harika insanlarla tanıştım. Gerçekten Türkiye’nin en batısından en Doğuna gelerek kadın dayanışmasına örnek teşkil edecek şekilde, Anadolu kadınlarına da destek olmak istedik. Bu hafta, Adıyaman’da çok güzel dostlar ve arkadaşlar edindik. İnşallah gelecekte birlikte harikalar oluşturan projeler yapacağız” dedi.

Bayanların özellikle 20 yaşından sonra yılda bir kez doktorda meme muayenesi yaptırmasını önerdiklerini belirten Dr. Burcu Şahin de, kadınların kendi kendine nasıl meme kontrolü yapmaları gerektiğini ve bu hastalığın ilk belirtileri hakkında önemli bilgiler vererek Anne ve Çocuk sağlığının da önemine değindi.

Erkeklerinde katıldığı bir başka eğitim bölümünde ise Fizyoterapist tarafından sağlıklı bir yaşam konusu ile egzersiz eğitimleri, Sosyal Hizmet Uzmanı tarafından Anne ve Çocuk Sağlığı ve Diyetisyen tarafından sağlıklı beslenme konularında Rezip köyü sakinlerine eğitimler verildi.

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Adıyaman Nemrut Rotaryden Köylü Kadınlara Sağlık Farkındalığı
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