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Adıyaman koordinasyon kurulu toplandı

2022 yılı 2. dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Mahmut Çuhadar Başkanlığında Valilik Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

19 Nisan 2022 Salı 16:12
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Adıyaman koordinasyon kurulu toplandı

2022 yılı 2. dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Mahmut Çuhadar Başkanlığında Valilik Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Adıyaman il genelinde devam etmekte olan yatırımların koordineli bir şekilde sürdürülerek, kamu kurum ve kuruluşları arasındaki koordinasyonun sağlanması amacıyla koordinasyon kurulu toplandı.

Vali Mahmut Çuhadar Başkanlığında gerçekleşen toplantıya TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Vali Yardımcısı Abdülhamit Karaca, kaymakamlar, ilçe ve belde belediye başkanları, yatırımcı bölge müdürleri, ildeki kamu kurum ve kuruluşların amirleri ile STK başkanları katıldı.

Yapılan toplantıda, merkez ve ilçelerde yürütülen proje ve yatırımların son durumları hakkında ilgili kurum amirleri ile bölge müdürlerinden detaylı bilgiler alındı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Mahmut Çuhadar, “Yatırımların ve sosyo-ekonomik gelişmelerin izlenmesi, koordinasyonu, yerel ve bölgesel kalkınma bakımından değerlendirilmesinin yapıldığı İl Koordinasyon Kurulu Toplantısına hoş geldiniz. 2022 yılı 1. dönem itibarıyla, ilimizde merkezi ve yerel yönetim olarak 27 kamu kurum ve kuruluşunca 249 proje uygulanmaktadır. Bu projelerin toplam tutarı 23.7 milyar liradır. 2022 yılı programı 1.5 milyar lira olup, 2022 yılı 1. Dönem itibarıyla 307 milyon lira harcama yapılmış ve % 20,3 lük nakdi gerçekleşme sağlanmıştır” dedi.

Yatırımcı kuruluşların 2022 yılı programlarında küçüklü büyüklü 214 adet işin yer aldığını kaydeden Vali Mahmut Çuhadar, “Proje bedeli Proje bedeli yaklaşık 23.4 milyar lira olan bu işler için önceki yıllarda 3.8 milyar lira harcanmıştır. 2022 yılında ise 1.3 milyar lira ödenek kullandırılması öngörülmüş olup, 2022 yılı 1. Dönem itibariyle bu ödeneğin 285 milyon lirası harcanmıştır. Bu harcamayla ulaşılan nakdi gerçekleşme düzeyi yüzde 21,7’dir. Belediyelerimizin ise programlarında bulunan 35 adet işin proje bedeli 263 milyon liradır. Bu işler için 2022 yılında 198.7 milyon lira ödenek kullandırılması öngörülmüş ve 1. dönem itibariyle 22 milyon lira harcama yapılarak yüzde 11,1’lik nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. 2022 yılında yapılan çalışmalar sonucunda toplam 249 adet projenin 9 tanesi bitirilmiş, 147 proje devam etmekte, 91 proje ihale ve sözleşme aşamasında olup 2 proje tasfiye edilmiştir” dedi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ise, 2022 yılı 1. dönem 2. İl Koordinasyon Kurulu toplantısının Adıyaman’a hayırlı olmasını dileyerek, “Adıyaman’ın sorun ve ihtiyaçlarının konuşulduğu bu tür toplantılarımızı çok önemsiyorum. Özellikle ilimizde devam eden sulama projelerini çok önemsiyoruz. Şuan da Adıyaman’da devam eden çok önemli sulama projelerimiz var. Çetintepe barajı toplamda 555 bin dekar arazi sulayacak bunun yaklaşık 230 bin dekarı Besni ilçemizde Keysun ve Kızılin ovasında. Bu projenin de baraj inşaatı bitti ve su tutmaya başlandı. Yine Koçali Barajı 187 bin dönüm araziyi cazibe ile sulayacağı gibi şehrin içme suyu ihtiyacını da karşılayacak. Bunun yanında Gömükan barajımız 87 bin dekar araziyi sulayacak. Bir başka projemiz Kahta Büyük çay Barajı ile birlikte 100 bin dekar arazi cazibe ile sulayacak. Bu barajlarımızın bir an önce bitirilerek hizmete sunulması için Ankara’da Bakanlıklarımız nezdinde yoğun gayret sarf ediyoruz” dedi.

Vali Mahmut Çuhadar Başkanlığındaki İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, yatırımcı kurum ve kuruluşların bölge müdürleri ve temsilcileri tarafından devam eden projelerle ilgili sunum yapılması, karşılıklı fikir alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi.

Kaynak: iha
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