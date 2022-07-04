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Adıyaman İl Özel İdaresi’nin 181 milyonluk ek bütçe onaylandı

Adıyaman İl Özel İdare Müdürlüğünün 181 milyon 860 bin TL’lik 2022 mali yılı ek bütçesi il genel meclis üyeleri tarafından onaylandı.

04 Temmuz 2022 Pazartesi 15:55
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Adıyaman İl Özel İdaresi’nin 181 milyonluk ek bütçe onaylandı

Adıyaman İl Özel İdare Müdürlüğünün 181 milyon 860 bin TL’lik 2022 mali yılı ek bütçesi il genel meclis üyeleri tarafından onaylandı.

Adıyaman İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Temmuz ayının ilk oturumunda gündemdeki konular görüşüldü. Plan ve Bütçe komisyonu tarafından hazırlanan 2022 mali yılı ek bütçesine ait rapor okunduktan sonra meclis üyeleri tarafından onaylandı.

İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, tarihinin en büyük ek bütçesini meclisin yaptığını belirterek, “Adıyaman İl Genel Meclisi olarak köylerimize yönelik hizmet ağını güçlendirecek ve köylerimizin görünümünü adeta şehir yapısına yakınlaştırmak için bizlere destek olacak önemli bir konuyu görüşüp karara bağladık. 2022 yılını kapsayacak ve köylerimize hizmet sunumunu noktasında bizlere destek olacak ek bütçe görüşmemizi tamamladık. Bunun sonucunda İl Özel İdaresi’nin 2022 yılı ek bütçe ve ödeneğini 181 milyon 860 bin TL olarak İl Genel Meclisimizde görüşerek karara bağladık. 2022 yılı İl Özel İdaresi Ek Bütçesinin Adıyaman’ımıza hayırlı olmasını diliyorum. Bizlerin her zaman dile getirdiği ve bizler içinde büyük önemi olan, köylerimizin hizmet alımının daha da güçlenmesi noktasında adeta büyük rolü olan Adıyaman İl Özel İdaresi, İl Genel Meclisimizin almış olduğu doğru karar neticesinde çalışmalarına devam etmektedir. İl Özel İdaremiz köylerimize yönelik yol ve ulaşım, altyapı, köy içi kilitli parke, içme suyu, taziye evleri, mesire alanları, küçük ölçekli tarımsal sulama projeleri, çöp toplama, haşere ile mücadele içerisinde ilaçlama ve benzeri hizmetlerin yanı sıra, vizyonunu daha da geliştirerek iyi bir hizmet sunmaya yönelik yeni projeleri halkımızın takdirine sunmak ve onlara daha yaşanılabilir ve daha gelişmiş bir hizmet ulaştırmayı kendine hedef edinmiştir. Yukarıda saydığımız hizmetlerin büyük bir bölümü zaten gerçekleştirilmiş ve halende yapılmaya devam etmektedir. Bunların haricinde köylerimizin nelere ihtiyacı var ve neler yapılırsa görünümü daha şık bir hale gelir maksadıyla yeni projeler üretmeye ve hayata geçirmeye çalışıyoruz. Daha önce yaptığımız bütçede olduğu gibi İl Özel İdaresi 2022 yılı Ek Bütçesinde de yeniliklerin daha ön planda olduğu hizmetleri kapsayan konular için harcamalar belirlenmiştir. Malumunuz Adıyaman ilimiz tarım bölgesi olduğu ve Adıyaman’ın temel geçim kaynağının tarım üzerinden sağlandığı aşikardır. Adıyaman’ın bir diğer önemli özelliği ise sahip olduğu tarihi ören yerleri ve bölgede turizmin yoğun bir şekilde var olmasıdır. İl Özel İdaresi olarak bu iki değer üzerinde çalışmalarımızı yoğunlaştırmayı ve buralara yönelik ödenek tahsis etmeyi planlıyoruz. İlk etapta tarihi yerlerin tanıtılarak yerli ve yabancı turistlerin memnuniyeti kazanmak ve bölgenin turistik açıdan daha da değerlendirmesine yönelik önemli çalışmalar yapmayı hedefliyoruz. Bununla birlikte turizme yönelik yapacağımız yatırımlar ile İl Özel İdaresine gelir kazandırmayı hedeflemekteyiz. Bir diğer önemli yatırım projemiz ise İl Özel İdaresi 2022 yılı Ek Bütçesinin büyük bir bölümü ile Güneş Enerjisi Santralleri (GES) kurularak doğal enerji kaynağımız olan güneşin etkin ve verimli bir biçimde elektrik enerjisi halinde halkımızın hizmetine sunmak olacaktır. GES konusunda diğer çalışmalarımız köylerimize yönelik GES panelleri kurularak, elektrik enerjisi kullanarak içme suyuna ulaşan köylerimize kolaylık sağlamak olacaktır. Böylelikle hem enerjide tasarruf hem de bu hizmeti ücretsiz olarak halkımıza sunmuş olacağız. Merkezi Bütçeden ilimize aktarılan diğer bölümü ile, köy grup yollarının standartlarını değiştirip ulaşımda sıcak asfalt dönemine girmeye yönelik çalışmalarımız olacaktır. İl Özel İdaresi 2022 Yılı Ek Bütçesinin devreye girmesi ile birlikte 2022 Yılı Yatırım Programı ve KÖYDES Merkezi Bütçe ile sadece kırsala yönelik hizmet ve yatırımların yapılmasına ilişkin yaklaşık 400 milyon TL ödenek harcamaları yapılacaktır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Ak Parti Hükümetlerinin 20 yıllık süreçte her alanda yapmış oldukları hizmetler ile halkımızın takdirini kazanmış ve kazanmaya da devam etmektedirler. Adıyaman’ımıza yaptıkları hizmet ve destekleriyle başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, hizmet sunmak noktasında girişimleri ve çabalarıyla TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanımız Ahmet Aydın, Milletvekillerimiz İbrahim Halil Fırat, Muhammed Fatih Toprak ve Yakup Taş, İl Özel İdaresi’nin yaptığı hizmetlerde projeleri ve alınan kararların onayı ile köylerimize yönelik yapılan hizmetlerde büyük destekleri bulunan Valimiz Mahmut Çuhadar, İl Genel Meclisimiz ile uyumlu ve koordineli bir çalışma yürüterek kararların sevk ve idaresiyle İl Özel İdaresi Genel Sekreterimiz Sami Işık ve aldıkları doğru kararlarla İl Genel Meclisi Üyelerimiz ile beraber 453 köy ve 507 mezramıza hizmet etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: iha
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