Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı’dan yarı yıl tatili mesajı

Ramazan Aşcı mesajında, ”Sevgili öğrencilerimiz, değerli öğretmenler ve saygıdeğer velilerimiz; 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk ara tatiline ulaşmış bulunuyoruz.

“Sevgili Öğrencilerim,2022-2023 Eğitim Öğretim yılının ilk ara tatiline ulaştık. Bu haftayı dinlenmek için güzel bir fırsata çevirin ve özlediğiniz şeylere zaman ayırın. Hayatın çok güzel bir kitap olduğunu da göz ardı etmeden tatilinizi dinlenerek, ailenize ve sevdiklerinize zaman ayırarak, birlikte vakit geçirmenin mutluluğuyla çok kitap okuyarak, kültürel, sosyal ve sportif faaliyetlere katılarak, geçirmenizi arzu ediyorum. Hepinize sağlıklı, mutlu ve huzurlu tatiller diliyorum.

Saygıdeğer Velilerim,Sizlerin de ne kadar yorulduğunuzun farkındayız. Bu yolda sizin desteğinizle ilerlediğimizi biliyoruz. Bu ara tatil, size de çok iyi gelecek. Bizler bu süreçte öğretmenlerimizle birlikte ara tatil sonrası için hazırlıklarımızı yapıyor olacağız.

Değerli Meslektaşlarım, İnsan yetiştirmenin mukaddes bir görev olduğu kadar bu kutsal görevi yerine getiren siz değerli öğretmenlerimiz, hiç şüphesiz saygı ve övgüye fazlasıyla layıksınız. Geleceğimizi emanet ettiğimiz çocuklarımızın sizlerin eseri olacağı şüphesizdir. Eğitim öğretim faaliyetlerinin yürütülmesinde ve ilimizin başarı seviyesinin arttırılmasında göstermiş olduğunuz fedakârca, gayretli ve özverili çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm öğrencilerimize sağlıklı ve hayırlı bir tatil diliyor, ara tatilin ardından tekrar okullarımızda birlikte olmayı temenni ediyorum. Bir hafta sonra, kaldığımız yerden devam etmek üzere, hoşça kalın.” ifadelerine yer verdi



Kaynak:PHA