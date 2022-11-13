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Adıyaman'da uyuşturucuya 4 gözaltı

Adıyaman’da polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan otomobilde uyuşturucu çıkması sonucu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Hilal Yaşar
Hilal Yaşar
13 Kasım 2022 Pazar 12:39
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Adıyaman'da uyuşturucuya 4 gözaltı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphe üzerine bir otomobil durduruldu. Otomobilde yapılan arama 2 paket halinde 31.35 gram Metamfetamin, 2 paket halinde toplamda 0.80 gram Sentetik Kannabinoid ele geçirildi. Malzemelere polis ekipleri tarafından el konulurken Y.T, Y.D.,V.K., ve C.B gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezine götürülürken araç sürücüsü Y. T'ye uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanmaktan 10033 TL para cezası uygulandı.



Kaynak:PHA

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Adıyamanda Uyuşturucuya 4 Gözaltı
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