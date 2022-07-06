Adıyaman'da 'Temizlik Timi' iş başında

Temiz bir Adıyaman için yoğun gayret ortaya koyan Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, şimdi de anlamlı bir çalışmaya imza atıyor.

Kurban Bayramı öncesi oluşturulan temizlik timiyle; imkanı olmayan, engelli ve kimsesiz yaşlı vatandaşların evlerini baştan aşağı temizleyen Adıyaman Belediyesi, hem dua alıyor, hem de takdir görüyor.

Projeden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar ise evlerini pırıl pırıl eden ekiplere, bu projenin hayata geçirilmesini sağlayan Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'a ve Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.

Kaynak: PHA