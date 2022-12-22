Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından usulsüz ve yetkisiz bir şekilde plaka basımı yaptığı tespit edildi. Polis ekipleri tarafından 2 işyerine yapılan operasyonda 1 plaka basımında kullanılan pres makinası, 1 basılan plakaların boyanmasında kullanılan boya makinası, 2 plaka basım şablonu, 114 plaka basımında kullanılan harf kalıbı, 81 plaka basımında kullanılan rakam kalıbı, 7 basımı yapılmış ve boyanmış hazır vaziyette plaka, 3 basımı tamamlanmış boyanmamış vaziyette plaka, 482 boş plaka levhası ve kurusıkı tabanca ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken gözaltına alınan B.M., hakkında Resmi Belgede Sahtecilik” suçundan işlem başlatıldı.
Adıyaman'da sahte plaka basan şüpheli gözaltına alındı
Adıyaman'da, polis ekipleri tarafından işyerine yapılan operasyonda çok sayıda sahte plaka ele geçirilirken 1 şüpheli gözaltına alındı.
adıyamanlılar net
22 Aralık 2022 Perşembe 20:01
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