Adıyaman'da, PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kırsal bölgede yapılan arazi taraması sırasında toprağa gömülü yaşam malzemeleri bulundu. Malzemeler imha edilirken, jandarma ekiplerinin bölgedeki arazi arama- tarama çalışmaları devam ediyor.



Kaynak:PHA