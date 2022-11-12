Adıyaman'da, PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kırsal bölgede yapılan arazi taraması sırasında toprağa gömülü yaşam malzemeleri bulundu. Malzemeler imha edilirken, jandarma ekiplerinin bölgedeki arazi arama- tarama çalışmaları devam ediyor.
Kaynak:PHA
Adıyaman’da jandarma ekiplerinin arazi aramasında, PKK’lı teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kırsal bölgede yapılan arazi taraması sırasında toprağa gömülü yaşam malzemeleri bulundu. Malzemeler imha edilirken, jandarma ekiplerinin bölgedeki arazi arama- tarama çalışmaları devam ediyor.
Kaynak:PHA