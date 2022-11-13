Adıyaman'da kaçak avlama yapan 1 kişiye idari para cezası uygulandı

Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından kara hayvanlarının yasa dışı avlamamasına yönelik yapılan denetim neticesinde 1 kişi hakkında işlem yapıldı.