Adıyaman'da kaçak avlama yapan 1 kişiye idari para cezası uygulandı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından Adıyaman kırsal alanında kaçak avlanma ihbarı alması üzerine kaçak avlanma yapan şüpheli suçüstü yakalandı. Şüpheliye yasak alanda avlanmaktan yasal işlem yapıldı.
Kaynak:PHA
Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından kara hayvanlarının yasa dışı avlamamasına yönelik yapılan denetim neticesinde 1 kişi hakkında işlem yapıldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından Adıyaman kırsal alanında kaçak avlanma ihbarı alması üzerine kaçak avlanma yapan şüpheli suçüstü yakalandı. Şüpheliye yasak alanda avlanmaktan yasal işlem yapıldı.
Kaynak:PHA