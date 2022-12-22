Adıyaman'da Kaçak Avcılar Drone'dan Kaçamadı

Olay, önceki gün Adıyaman- Çelikhan Karayolu üzerindeki bulanan dağlık bölgede meydana geldi. Kaçak avcılarla mücadele için arazi arama ve taramasında bulunan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, dürbün ile bölgeyi izlerken, yaklaşık 2 kilometre uzakta iki kişiyi fark etti. Ekipler dronu uçurarak, şahısların bulunduğu bölgeye gönderdi. Tepelerinde uçan dronu gören iki kaçak avcı, önce yüzlerini kapatarak yere çöktü. Dronun üzerlerinde uçmaya devam etmesi üzerine kaçak avcılar ellerinde pompalı tüfeklerle kaçmaya başladı. Ekipler tarafından yakalan 2 şüphelinin tüfeklerine el konulurken, kaçak avcılara kişi başı için 3 bin 750 TL idare para cezası verildi.