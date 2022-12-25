Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Alınan bilgiye göre kaza, Yeni Mahalle'de meydana geldi.

TOKİ kavşağında Fuat T., idaresindeki 06 AH 1676 plakalı otomobil ile Medine G., yönetimindeki 02 AS 622 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücülerden Medine G., ile otomobilde yolcu olarak bulunan Kadriye T., yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.



Perre Haber Ajansı (PHA)