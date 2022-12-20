Adıyaman'da husumetli aileler barıştı

Her üç aile büyükleriyle Valilik Makamında görüşen Vali Mahmut Çuhadar, yapılan olumlu görüşmeler sonucunda ailelere gerginliği fazla tırmandırmadan küskünlüğe son vermelerini istedi.

Nifak tohumlarını değil, barış tohumların ekilmesi gerektiğini belirten Vali Mahmut Çuhadar,"Aramıza nifak tohumlarını değil, barış ve kardeşlik tohumlarını ekmemiz lazım. Bugün atılan bu adımın iki ailemiz arasında ebedi sürecek bir barışın önemli bir ayağı olmasını temenni ediyoruz. Gereken olgunluğu göstererek bu husumete son verdikleri için her üç ailemizin ileri gelenlerini canı gönülden tebrik ediyoruz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın"dedi.



Kaynak:PHA