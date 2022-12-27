Adıyaman'da çiftçilere 10 bin nar fidanı dağıtıldı

Adıyaman Valiliği Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından ‘Meyvecilik Faaliyetlerinin Geliştirilmesi’ projesi kapsamında yüzde 70 hibeli 10 bin adet nar fidanı Kahatlı çiftçilere dağıtıldı.

Kahta İlçe Tarım Müdürlüğü’nde düzenlenen fidan dağıtım törenine Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Kahta Kaymakamı Selami Koruktata, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, il ve ilçe tarım müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Son bir yıl içinde Adıyaman ve ilçelerinde 100 bin adet fidan dağıtımı gerçekleştiğini belirten TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, “Son bir yıl içinde Adıyaman ve ilçelerinde 100 bin adet fidan dağıtımı gerçekleştirdik. Bugüne kadar Adıyaman Özel İdaremiz tarafından 100 bin adet fidanı ilimiz ve ilçelerimizde dağıttık. Her ilçenin ürün desenine göre farklı fidan üretimleri yapılıyor. Adıyaman'ı meyvecilik anlamında çok farklı bir yerlere getirdik. Malumunuz Kahta, bademde Türkiye birincisi. Bademin yanında nar ve zeytine de ciddi destekler veriyoruz. Adıyaman merkezde nar, ceviz ve zeytin gibi fidanlar dağıttık. Çünkü bunlar gerçekten çok önemli ürünler. Çelikhan'da ceviz dağıtımı yaptık. Gölbaşı'nda Trabzon Hurması fidanı dağıttık. Besni tarafında bıttım, antep fıstığı, üzüm gibi meyve fideleri dağıtılıyor. Dolayısıyla Adıyaman'ın her ilçesini oraların iklimine, coğrafyasına ve potansiyeline uygun ürün desenleri ile geliştirmeye çalışıyoruz. Adıyaman’da tarımsal anlamda çok ciddi girdiler elde etmeye başladık. Nar fidanlarını alan tüm çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

2023 yılının Türkiye yüzyılı olması için mutlaka üretim yapılması gerektiğini ifade eden Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ise, “Bunun için devlet olarak üretenleri de destekleyeceğiz. Son 3 yılda Adıyaman'da 500 bin fidan dağıtımı yaptık. 5 bin 500 arı kovanı dağıttık. Yeter ki çiftçilerimiz üretsin biz onların projelerine kaynak bulmak için Ankara'dan milletvekillerimizle, bizler burada valilik, kaymakamlık ve belediyemizle beraber ne gerekiyorsa yapacağız. Bu memleketin idealleri var. İlerleyeceği alanlar var. Bu ideallere ulaşmak için durmayacağız, oturmayacağız, çalışacağız. Küçük hesaplar yapmayacağız. Çiftçimizin emrinde olacağız. O zaman büyük devlet oluruz. Dağıtılan nar fidanlarının hayırlara vesile olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.