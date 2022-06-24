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Adıyaman çocuk haklarında lider

Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün bünyesinde hizmet veren Adıyaman Çocuk Hakları Komitesi, ülke genelinde en çok üye sayısına ulaşmada ve gerçekleştirdiği etkinliklerle birinci oldu.

24 Haziran 2022 Cuma 09:53
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Adıyaman çocuk haklarında lider

Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün bünyesinde hizmet veren Adıyaman Çocuk Hakları Komitesi, ülke genelinde en çok üye sayısına ulaşmada ve gerçekleştirdiği etkinliklerle birinci oldu.

2018 yılında 141 çocuğun üye olduğu komite 28 etkinlik yaparken, 2022 yılının ilk altı ayında 171 etkinlik gerçekleştirerek komiteye üye çocuk sayısı bin 381’e çıkarıldı. Adıyaman Çocuk Hakları Komitemize üye çocuk sayısı ve gerçekleştirilen etkinliklerle Türkiye’de 1. sıraya, etkinliklere katılan çocuk sayısında ise 2. sıraya yerleşti.

Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik konuya ilişken yaptığı açıklamada, “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız çatısı altında illerde kurulan çocuk hakları komiteleri aracılığıyla dili, dini ve dezavantajlı durumuna bakılmaksızın tüm çocuklarımızın sosyal, sportif ve kültürel gelişimlerini desteklemek amacıyla ülkemiz genelinde faaliyetler gerçekleştirilmektedir.

Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze bağlı Çocuk Hizmetleri birimimiz aracılığıyla koruyucu ve önleyici hizmetler çerçevesinde çalışmalar yürütmekteyiz. Çocuklarımızın riskli durumlarla karşı karşıya kalmalarına fırsat vermeden gerçekleştirdiğimiz etkinlikler sayesinde, bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimlerini destekleyerek topluma faydalı, sağlıklı ve bilinçli bireyler haline gelmelerinde katkı sağlıyoruz. 2018 yılında 28 etkinlikle, 141 çocuğumuz komitemize üye iken, 2022 yılının ilk altı aylık sürecinde 171 etkinlik gerçekleştirerek komitemize üye çocuk sayımızı bin 381’e çıkardık.

Kurduğumuz Çocuk Hakları Komite Odamızın Bahçelievler Mahallesinde faaliyete başlaması ile beraber komite odamızda 12 adet çocuk dostu köşe oluşturduk. Müzik, atölye, kütüphane, zeka oyunları 3-9 yaş etkinlik alanı, sinema, masa tenisi, dart, toplantı, bilgilendirici koridor köşeleri ile her yaş grubundan çocuğumuzun oluşturduğumuz bu köşelerden faydalandırılması sağlandı.

Ayrıca bu süreçte gerçekleştirmiş olduğumuz etkinliklere katılan çocuk sayımız ise her sene artarak devam etti. 2018’de 572 çocuk iken 2022’nin ilk altı ayında 3 bin 449 çocuğumuza ulaşılmıştır.

Bakanlığımız tarafından illere gönderilen rapora göre; Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz, Adıyaman Çocuk Hakları Komitemize üye çocuk sayısı ve gerçekleştirilen etkinliklerle Türkiye’de 1. sıraya, etkinliklere katılan çocuk sayısında ise 2. sıraya yerleşmiştir.

İlimizde bize verilen görevi hakkıyla yerine getirme şuurunu elden bırakmadan daha ileriye ve iyiye gitme hedefimizi asla kesintiye uğratmadık. Aynı şekilde her alanda başarılarımızı arttırmaya devam edeceğiz. İlimizi onurlandırmanın mutluluğunu yaşarken Başta Bakanımız Derya Yanık Hanımefendi olmak üzere Bakanlığımızın değerli mensuplarına onurelerinden dolayı şükranlarımı sunuyor, tüm mesai arkadaşlarıma göstermiş oldukları gayret ve emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Kaynak: iha
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