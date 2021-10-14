Adıyaman Ceza İnfaz Kurumu kompleks olacak

Adıyaman’da 270 dönüm üzerine 99 bin metrekare kapalı alana sahip olacak olan Ceza İnfaz Kurumu ve beraberindeki binalar akıllı bina olacak.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Nisan ayında yer teslimi yapılan yeni ceza infaz kurumu inşaatının tüm hızıyla sürdüğünü ve toplam 800 gün içerisinde tamamlanacağını söyledi. İnşaat alanında bir kompleksin yükseleceğini kaydeden Başsavcı Bozan Çevik, L tipi ceza infaz kurumu, açık ceza infaz kurumu, idari bina, atölyeler, teknik merkez binası, 8 bloklu lojman, jandarma binası, su deposu, 2 ziyaretçi binası ve trafo binasının yapılacağını kaydetti.

Başsavcı Çevik, “L Tipi Ceza infaz kurumu 1588 kişi, açık ceza infaz kurumu 240 kişi kapasiteli olacak. Bunun yanında 2 adet engelli koğuşu olacak. Açık ceza infaz kurumunda ki mahkumların meslek öğrenmeleri ve topluma kazandırılmaları için atölyeler yapılacak. 160 konutlu 8 blok halinde lojman yapılacak. Binamız tamamen akıllı bina olacak. Enerji ihtiyacını tamamen güneş enerji sisteminden karşılayacak. 20 dönüm üzerine güneş enerji panelleri kuracağız. Yüksek güvenlikli bir kompleks yapılacak. Retina tanıma sistemi olacak” dedi.

iha