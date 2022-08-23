Galeriler Yazarlar
Adıyaman 37
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
3.121,52
ALTIN
1.018,67
DOLAR
18,12
STERLİN
21,47
EURO
18,08

Adıyaman Belediyesinden su kesintisi uyarısı

Adıyaman Belediyesi, Sıratut Mahallesi’nde gerçekleştirilen altyapı çalışmalarından dolayı Atatürk Bulvarı’nın güney kısmında yer alan 14 mahallede su kesintisinin yaşanacağını duyurdu.

23 Ağustos 2022 Salı 16:43
8 Okunma
Adıyaman Belediyesinden su kesintisi uyarısı

Adıyaman Belediyesi, Sıratut Mahallesi’nde gerçekleştirilen altyapı çalışmalarından dolayı Atatürk Bulvarı’nın güney kısmında yer alan 14 mahallede su kesintisinin yaşanacağını duyurdu.

Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (ASKİM) ekipleri tarafından Sıratut Mahallesi’nde gerçekleştirilen şehir içme suyu ana şebeke yenileme çalışmalarından dolayı 24 Ağustos Çarşamba günü sabah 08.00 ila akşam 20.00 saatleri arasında Atatürk Bulvarının güney kısmında yer alan Eskisaray, Ulucami, Hocaömer, Mara, Musalla, Varlık, Kapcamii, Yenipınar, Sıratut, Bahçelievler, İmamağa, Bahçecik, Alitaşı ve Yunus Emre mahallerine su verilemeyecek.

Belediye yetkilileri, meydana gelecek olan su kesintisinden dolayı vatandaşların gerekli tedbirlerini almasını istedi.

Kaynak: iha
Son Güncelleme: 23.08.2022 18:17
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yaşlı adam sokak ortasında bıçaklandı
Yaşlı adam sokak ortasında bıçaklandı
Milli eğitim müdürlerinden sene başı toplantısı
Milli eğitim müdürlerinden sene başı toplantısı
Gençler Türkiye Şampiyonası Adıyaman’da başlıyor
Gençler Türkiye Şampiyonası Adıyaman’da başlıyor
26 Bin öğrenci yaz kuran kursunu tamamladı
26 Bin öğrenci yaz kuran kursunu tamamladı
İl Jandarma Komutanı Erbakıcı, İHA’nın acısını paylaştı
İl Jandarma Komutanı Erbakıcı, İHA’nın acısını paylaştı
Adıyaman Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinin temeli atıldı
Adıyaman Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinin temeli atıldı
Atatürk Baraj Göleti’ne 4 milyon balık bırakıldı
Atatürk Baraj Göleti’ne 4 milyon balık bırakıldı
Kediye çarpmamak için park halindeki otomobile çarptı
Kediye çarpmamak için park halindeki otomobile çarptı
İnovatif atölyeler projesinin açılış töreni yapıldı
İnovatif atölyeler projesinin açılış töreni yapıldı
Geleceğin futbolcuları spor okullarında yetişiyor
Geleceğin futbolcuları spor okullarında yetişiyor
Milletvekili Taş: “Çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmayacağız”
Milletvekili Taş: “Çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmayacağız”
Doktordan memleketine okul ve cami
Doktordan memleketine okul ve cami
Zabıta ekiplerinden fırınlara sıkı denetim
Zabıta ekiplerinden fırınlara sıkı denetim
Kuzey çevreyolunda çalışmalar devam ediyor
Kuzey çevreyolunda çalışmalar devam ediyor
Amortisör arasına sıkışan kedi kurtarıldı
Amortisör arasına sıkışan kedi kurtarıldı
İki grup arasındaki kavgada 2 kişi yaralandı
İki grup arasındaki kavgada 2 kişi yaralandı
Kendisini kazara vuran genç hayatını kaybetti
Kendisini kazara vuran genç hayatını kaybetti
Milletvekili Tutdere, fırıncı esnafının sorunlarını dile getirdi
Milletvekili Tutdere, fırıncı esnafının sorunlarını dile getirdi
Ağaçtan düşen kişi yaralandı
Ağaçtan düşen kişi yaralandı
1. Kommagene Bienali başladı
1. Kommagene Bienali başladı
İki gurup arasında kavga
İki gurup arasında kavga
Adıyamanlı sporcu Türkiye 2.’si oldu
Adıyamanlı sporcu Türkiye 2.’si oldu
Sürüye karışan yaban keçisi doğaya bırakıldı
Sürüye karışan yaban keçisi doğaya bırakıldı
Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
Okul müdürleri, EKAP hakkında bilgilendirildi
Okul müdürleri, EKAP hakkında bilgilendirildi
Ambulans şoförlerine ilk yardım eğitimi
Ambulans şoförlerine ilk yardım eğitimi
Yüksekten düşen kişi yaralandı
Yüksekten düşen kişi yaralandı
‘Mezar Taşı Olmayan Kadın’ kitabı çıktı
‘Mezar Taşı Olmayan Kadın’ kitabı çıktı
Bina yıkımında mahalleyi toz bulutu kapladı
Bina yıkımında mahalleyi toz bulutu kapladı
Milletvekili Fırat: “AK Parti olarak istihdama, üretime önem verdik”
Milletvekili Fırat: “AK Parti olarak istihdama, üretime önem verdik”

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim