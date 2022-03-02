Adıyaman Belediyesi’nden kaldırım çalışması

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 3. Çevreyolu üzerinde kaldırım düzenleme çalışması yapıldı.

Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte başlatılan kaldırım yenileme çalışmalarının ilkbahar ve yaz mevsimi boyunca aralıksız devam edeceğini söyleyen yetkililer, "Şehir genelinde ihtiyaç duyulan tüm noktalarda kaldırım döşeme çalışması yapmak için kolları sıvadık. Bu kapsamda sezona 3. Çevreyolu'nda başladık" diye konuştu.

Yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar ise Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç ile çalışmaları yürüten Fen İşleri Müdürlüğü personeline teşekkür etti.

Kaynak: PHA