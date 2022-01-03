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Adıyaman Belediyesi’nden kaldırım çalışması

Adıyaman Belediyesi tarafından 3. Çevreyolu'nun Fatih Mahallesi kısmında kaldırım döşeme çalışması yapıldı.

03 Ocak 2022 Pazartesi 15:35
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Adıyaman Belediyesi’nden kaldırım çalışması

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 3. Çevreyolu'nun Fatih Mahallesi kısmında kaldırım düzenleme çalışması yapıldı.
Konu ile ilgili kısa bir bilgi veren ve hava şartlarının müsaade etmesi durumunda ihtiyaç duyulan tüm noktalarda çalışmaların gerçekleşeceğini söyleyen yetkililer, “Şehrin birçok noktasında vatandaşın yoğun olarak kullandığı bölümlere kaldırım döşeme çalışması yapıyoruz. Bu kapsamda 3. Çevreyolu'nun Fatih Mahallesi kısmında da kaldırım düzenleme ve döşeme çalışmaları yaptık” diye konuştu.
Yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar ise Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç ve ekibine teşekkür etti.

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 03.01.2022 15:40
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